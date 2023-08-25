大陸外交部：習近平金磚峰會期間應約與莫迪交談

據大陸外交部網站今天凌晨二時發布訊息，大陸外交部發言人以答記者問方式證實金磚峰會期間中印領導人舉行了雙邊會晤，他說，8月23日，國家主席習近平在出席金磚國家領導人會晤期間應約同印度總理莫迪交談。雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見。

他表示，習近平強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

據外電，在中方對此說明之前，印度外交部次長已率先對外表示，莫迪在南非舉行的金磚國家峰會場邊，與中國國家主席習近平會談

在印度總理莫迪出發前往金磚峰會之前，印度媒體就熱議莫迪是否會在峰會期間與習近平會晤，但就大陸外交部釋出的訊息，兩人雖然進行了會晤，但會晤似乎十分簡短，且並非由中方主動，習近平是應印方之約而與莫迪會見，而這一發言人的回應中，也未提及莫迪的在會晤中的說法。