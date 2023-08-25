恢復兩岸團客旅遊 陸學者：好事，但不該有附加條件

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
兩岸團客旅遊我方擬解禁，初步規畫台灣團客到大陸、陸方團客來台皆為每日限額兩千人。圖為桃園機場準備前往廈門的旅客。圖／聯合報系資料照片
兩岸團客旅遊我方擬解禁，初步規畫台灣團客到大陸、陸方團客來台皆為每日限額兩千人。圖為桃園機場準備前往廈門的旅客。圖／聯合報系資料照片

我方昨日宣布兩岸人員往來新的開放措施，最受矚目的是兩岸團客的解禁，初步規畫我方團客到大陸、陸方團客來台皆為每日限額兩千人，同時有一個月的準備期，待陸方回應再確定。對此大陸學者認為，這是好事，但「應該是無附加條件開放，而不是釣魚」。

陸委會的新政策，包含開放第三地陸籍旅客來台觀光、開放除高科技領域外的商務交流，以及兩岸團客，只是在團客的部分，有一項但書，必須「視陸方回應，再確定實施日期」。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣向本報記者表示，「這是好事」，台灣方面能放開這些對交流的阻撓和限制，對兩岸民間交流進一步恢復和發展都有推動作用。

但是李振廣也強調，「台灣應該是無附加條件開放，而不是釣魚。如果有附加條件，顯然是政治操作」。

至截稿前，大陸國台辦並未就此事發表回應。記者昨日傍晚致電給北京、廣東、上海等地多家具有赴台旅遊資質的大陸旅行社，它們大都表示，需要等待接獲上級部門的通知後，才能重啟赴台旅遊的線路，目前大陸民眾仍沒有辦法報名來台旅遊。而獲大陸國家旅遊局認證許可經營赴台旅遊的大陸組團社，截至二○一六年共有三一四家。

大陸網友在微博等平台也對此討論熱烈，許多網友表示「真的好想去台灣玩啊」，但對於大陸官方是否開放，網友們並沒有太過樂觀的預期，有人更認為「最終兩邊落實的可能性很低」，同時有很多網友更關注陸客來台自由行何時能夠重啟。

北京 廣東

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