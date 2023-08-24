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恢復陸客來台有限度 對岸網友驚喜歡呼…突失落喊「白幸福了」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為旅客排隊等待領取行李。中通社
圖為旅客排隊等待領取行李。中通社

兩岸人員往來措施開放鬆綁，自9月1日開始恢復第三地陸客來台觀光，且將恢復兩岸團客旅遊。對岸想來台的網友卻悲喜交加，多數人乍聽以為可以自由行，無奈地說「白幸福了」，但一名江蘇陸生正好在英國留學，開心喊「等了四年！」

陸委會今（24）日宣布，包含自9月1日開始恢復旅居海外第三地的陸客來台觀光；恢復兩岸團體旅遊，陸籍團客初期每天2,000人次（不含小三通），依對等原則，我方到大陸初期也是每天2,000人次團客，此政策將以1個月為準備期，「並視陸方回應，再確定實施日期」。

大陸旅行社、網友紛紛轉發消息，社群平台小紅書上，不少人驚喜地說「太棒了」、「終於可以去台灣玩囉」，不過，眼尖的網友幫忙解釋「看清楚，大部分大陸人不在這次開放範圍內，只是境外工作、留學或定居的大陸人可以去」，讓原本興奮歡呼的人感到失落說「無語，白幸福了」。

不過，在日本的中國網友開心表示「準備十月份去台灣玩，台灣美食太多了」，也有一名江蘇女網友激動發文透露，「台灣旅遊！我真的可以從英國去了！等了四年！」，四年前取消時，她剛高考畢業準備來台讀書，目前則是台灣畢業準備前往英國。四年前還帶爸媽環島，當時就猜測「這或許是第一次，也是最後一次吧」，因為下次回來不知是什麼時候了，「看到這個消息真的會哭吧」，更向其他想遊台卻不合條件的大陸網友安慰說「一步一步慢慢來，這已經是很好的開始了」。

大陸旅行社轉發重新開放來台旅遊消息。圖／取自廈門新鷺洲國際旅行社
大陸旅行社轉發重新開放來台旅遊消息。圖／取自廈門新鷺洲國際旅行社

陸客 陸委會 小紅書

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