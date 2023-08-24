監委疑港人因有大陸背景移民受阻 陸委會：須考量國安

監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳日前針對「港人移民來台」提調查報告，內容指出港人申請居留或定居時因在中國出生或是有涉陸因素被政府「一刀切」的狀況，並提及審查時程冗長、標準不明確。對此，陸委會副主委詹志宏24日回應稱，沒有監委所提的疑慮，強調政府支持港人爭取自由、民主的生活方式的立場與政策不變，但審核確實需要考量國安層面，若符合要求主管機關自然會給予核准。

有香港民眾去年向監察院陳情，指申請投資移民或專業移民來台或尋求政治庇護，屢遭否准，監察院聯席會議15日通過監委所提的調查報告，促請陸委會、移民署及經濟部投審會檢討改善。監委並建議陸委會應精進「香港人道援助關懷行動專案」，彰顯政府堅定維護人權、支持港人爭取自由民主的信念與決心。

對此，詹志宏24日於陸委會例行記者會上表示，政府支持港人爭取自由、民主的生活方式的立場與政策一直沒有改變，同時不論港人申請的是居留還是定居，政府都會針對申請者的實際需要進行審核。

詹志宏同時強調，政府也需要考慮到國家安全。他說明，香港的750萬人口中，有150萬人來自中國大陸，且近期從大陸移居香港的人數有加速的現象。除了身分查證上需要時間，若身分有疑慮還需從國安層面詳加考慮。「這是陸委會跟各主管機關執行政策需要恪守的立場，希望監委也能夠理解」。他並強調，凡是符合我方規定與要求，主管機關自然會給予核准。

詹志宏提到，近5年半以來，我方已核准在台灣居留的港人有4萬3,000多人，而取得我方身分、獲得定居許可的港人則有7,600多人，「這個數字不是一個小數字」。

詹志宏說，「若監察委員有一些不理解的地方，有些沒有足夠數據的地方，他們需要的話，我們當然會詳細地來跟他們說明，讓他們理解，我們並沒有他們所提出來的這些疑慮」。

不過，本報6月底推出「陽光行動」專題報導，檢視蔡政府「撐香港」政策及其作為時發現，2019年香港反送中運動爆發後，香港來台居留和定居的人數連兩年成長，2021年達到高峰後，2022年港人居留和定居就出現大幅「雙降」，居留降至8,945人，年減19.94%；定居驟減至1,296人，年減23.09%。許多港人因感受到蔡政府「撐香港」的力道放緩，因此選擇返回香港，甚至是「二度移民」至英國、加拿大或澳洲。