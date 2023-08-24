陸外交部：日將核汙水一排了之 也是將自己置於國際被告席

日本於24日午間將福島電廠核廢水排入大海，大陸外交部發言人汪文斌於例行記者會上再批，日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於「國際被告席」上。

24日，彭博記者提問到，大陸商務部宣布將停止進口所有日本魚類，維護食品安全和中國人民的身體健康。請問這一禁令的科學依據是什麼？此外，他還進一步問及，若中國擔心從福島釋放的核污染水會污染日本列島周圍的所有水域，那麼也會影響到北韓及俄羅斯周圍的水域，大陸是否也會考慮禁止進口來自這些國家和地區的海鮮。

對此，汪文彬首先回應，「海關總署今天已經發布了關於全面暫停進口日本水產品的公告，大家可以查閱」。隨後，他指出，日本政府24日無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排放，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

汪文斌認為，日本福島核污染水處置是重大的核安全問題，具有跨國界影響，絕不是日本一家的私事。「12年前發生的福島核事故已經造成嚴重災難，向海洋釋放了大量的放射性物質。日方不應出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。」

汪文斌直言，日本政府沒有證明排海決定的正當合法性，沒有證明核污染水淨化裝置的長期可靠性，沒有證明核污染水數據的真實準確性，沒有證明排海對海洋環境和人類健康安全無害，沒有證明監測方案的完善性和有效性，也沒有同利益攸關方充分協商。

汪文斌重申，海洋是全人類的共同財產，強行啟動向海洋排放福島核污染水，屬無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務。

王文斌批評，「日方將核污染水一排了之，同時也將自己置於『國際被告席』，必將長期受到國際社會譴責」。

此外，大陸商務部24日也指出，日本政府單方面強行啟動福島核污染水排海，是無視國際公共利益的極端自私和不負責任行為，中方對此堅決反對、強烈譴責。

商務部新聞發言人束珏婷則表示，日方此舉將對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害，也將進一步加劇日本食品、水產品等的安全風險，中國政府一貫堅持人民至上，將採取一切必要措施維護食品安全和公眾健康。

此前，大陸海關總署24日發布公告，決定自24日起，全面暫停進口原產地為日本的水產品。