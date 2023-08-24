金磚集團確定擴員！ 沙國、阿根廷、伊朗等6國獲准加入

金磚國家（BRICS）領導人第15次峰會正在南非舉行，本次會議重要議題之一就是要針對納入新成員的機制達成共識。稍早陸媒消息證實，阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國獲邀加入金磚國家合作機制。

據央視新聞報導，於南非當地時間24日上午，金磚國家領導人第十五次會晤召開特別記者會，宣布金磚國家集團正式擴員，正式加入6個新成員國，分別為阿根廷、埃及、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國以及衣索比亞。

此前，巴西新聞網站UOL曾報導稱，據該峰會草案文件顯示，金磚五國在22日晚討論了集團「增員」問題，將宣布增加另外5個新成員國，以及出於地域平衡的考慮，可能於未來幾年內還要再加入一個非洲成員國。而報導提到，金磚五國的談判代表一致贊同，金磚國家集團應進行擴員，並指出，「這一輪擴員的數量可能包括5至6個國家」。

如今，消息證實，除了先前消息指出的阿根廷、埃及、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國外，連同衣索比亞共6國加入金磚集團。

另，據鳳凰衛視消息指出，對此，英國經濟學家、「金磚」概念首創者奧尼爾日前表示，他認為金磚峰會在擴員和共同貨幣等熱點議題上都需要著眼未來，慎重考慮。「世界經濟不希望看到金磚集團和七國集團成為地緣政治對手，而是恢復到20國集團框架下積極合作。」

奧尼爾還稱，「對金磚集團的未來仍然持樂觀態度」。然而，他提醒各界說到，美元在國際金融體系中的主導地位對發展中國家經濟振興帶來的拖累。但，「對於金磚集團是否可以靠擴員或是推出共同貨幣來對抗美元經濟」，他則分析，參照歐元區經濟過去20多年來的表現，金磚成員國需要明白，上述想法都不能操之過急。