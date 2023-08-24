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金磚擴容 傳沙國、阿根廷、伊朗等5國將獲准加入

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在接納新成員後，金磚五國將可望擴增為金磚十國。（歐新社）
在接納新成員後，金磚五國將可望擴增為金磚十國。（歐新社）

金磚國家（BRICS）領導人第15次峰會正在南非舉行，本次會議重要議題之一就是要針對納入新成員的機制達成共識。據傳，沙烏地阿拉伯、阿根廷、伊朗、阿拉伯聯合大公國、埃及等五國可望成為金磚新成員。

巴西新聞網站UOL於當地時間23日報導稱，據該峰會草案文件顯示，金磚五國在22日晚討論了集團「增員」問題，將宣布增加另外五個新成員國，分別為沙烏地阿拉伯、阿根廷、伊朗、阿拉伯聯合大公國和埃及。出於地域平衡的考慮，未來幾年內可能還再加入一個非洲成員國。

報導提到，金磚五國的談判代表一致表明，金磚國家集團應進行擴員，並明確指出，「這一輪擴員的數量可能包括五至六個國家」。

報導分析，在新成員國的選擇上還考慮到了地理位置上的分布，以及這些國家具有的政治性質，而已經是二十國集團（G20）成員國的國家也受到一定程度的青睞，但這些都不是唯一的標準。

此外，報導還提到去年的G20輪值主席國印尼，稱印尼在不久的將來也可能被納入金磚國家集團之中。

此前，南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）曾表示，金磚五國已就擴大成員國問題達成共識，並通過一概述其原則的文件。

另，據路透早前報導，南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）曾透露，目前共有約40個國家希望加入金磚國家組織。蘇克拉爾表示，除已正式要求加入的20多個國家外，「還有同等數量的國家非正式地表示有興趣成為金磚國家成員」。

公開資料顯示，金磚國家的相關合作機制始於2006年，目前成員國人口佔全球總人口的41.93%。截至目前，金磚五國經濟總量約佔全球的31.5%。

金磚五國 南非 埃及

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