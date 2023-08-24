東北亞地方政府 共同發布長春宣言

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第三屆東北亞地方合作圓桌會議22日在吉林長春召開，中國大陸、北韓、日本、韓國、蒙古國、俄羅斯等國家的地方政府官員參會，就進一步加強新時代東北亞地區交流合作深入交換意見，並共同發布《長春宣言》。

中新社報導，東北亞地區是全球三大經濟增長中心之一，也是地方政府間合作較為活躍的地區。近年來，大陸與東北亞國家經貿合作不斷深化發展，貿易規模保持增長。2022年，大陸與東北亞五國貿易額共計9232億美元，同比增長3.8%。

本屆會議以「共享新機遇，共謀新發展」為主題，與會各方共同發布的《長春宣言》提出，共同激發東北亞地區嶄新活力，共同推動東北亞地區產業合作，共同完善東北亞地區雙多邊機制，共同拓展東北亞地區友城內涵，共同深化東北亞地區人文交流。 　　

中國人民對外友好協會副會長袁敏道表示，東北亞各國地方在數位經濟、智慧城市、綠色低碳、健康養老等領域有著深化合作的廣闊空間和現實需求。期待各方能充分發揮各自優勢，在推進互利合作方面持續發力，推動東北亞地方合作邁上新台階。

日本駐瀋陽總領事片江學巳在致詞中表示，東北亞地區互惠關係的建立取決於地區之間雙向交流的增加。不僅在經濟方面，在人文交流等領域東北亞地區也正以非常活躍的方式向前發展，地方政府主動敞開大門的時代已經來臨。

會上，各方一致同意，第四屆東北亞地方合作圓桌會議將於2025年第十五屆中國—東北亞博覽會期間，在吉林省長春市舉辦。

日本

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