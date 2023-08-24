習近平：呼籲金磚各國 反對脫鉤斷鏈

大陸國家主席習近平昨日在金磚峰會上呼籲加速擴員進程，讓更多國家加入到金磚大家庭，同時充分發揮金磚國家新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革。他並強調，國際規則「不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算」，喊話金磚國家「堅持團結反對分裂」，維護以聯合國為核心的國際體系，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

金磚國家現由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成，今年的峰會在南非約翰尼斯堡舉行。

當地時間廿二日，習近平在金磚國家工商論壇閉幕式致辭提到，「中國沒有稱王稱霸的基因，沒有大國博弈的衝動」，並指中國大陸堅定奉行「大道之行，天下為公」。不過這項致詞是由大陸商務部長王文濤代為宣讀，美國之音指出，大陸官方對於何以習近平沒有親自出席尚未給出任何解釋，官媒報導也未提及此事。

但習近平昨日上午又現身峰會並與各國領導人合影。他在講話中呼籲金磚各國「反對脫鉤斷鏈、經濟脅迫，聚焦務實合作」，他並強調要充分發揮新開發銀行作用，「推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家的代表性和發言權」。

習近平還提出，要加速擴員進程，讓更多國家加入金磚大家庭，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，同時宣布將設立中國金磚國家新時代科技孵化園。

針對當前國際局勢，習近平指，金磚國家在涉及彼此核心利益的問題上要相互支持、積極斡旋熱點問題。他還說，國際規則要依據聯合國憲章由大家共同書寫，共同維護，「不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算，更不能拉幫結派，把自己的家法幫規包裝成國際規則」。

據俄羅斯衛星通訊社消息，俄國總統普亭在視訊談話中提到，將推動二○二五年前金磚國家經濟夥伴關係戰略進一步全面落實和制定新的長期方向，包括加強各國在國際貨幣金融體系中的作用，發展銀行間合作，擴大使用本國貨幣，深化稅務、海關和反壟斷機構方面的合作。

巴西總統魯拉廿二日參加金磚峰會首日活動時，也主張納入新成員以及採用共同貨幣。魯拉還提到加強金磚國家新開發銀行的必要性，以確保為此一集團能夠提供更好的信貸條件。巴西政府正研究在與阿根廷的交易中使用人民幣的可行性。

魯拉表示，需在國際市場覓得美元的替代選項，並主張在不影響本國貨幣下，創建南美共同貨幣。