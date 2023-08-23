謝鋒對雷蒙多表示：希美國拉長合作清單，縮短負面清單
美國商務部長雷蒙多在訪陸行程敲定並由中方商務部對外宣布後，特別與大陸駐美大使謝鋒見面，並在商務部網站上率先公告，而大陸駐美大使館稍後也披露雙方見面行程，謝鋒在會面時表示，希望美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。
大陸駐美使館的訊息稱，謝鋒22日會見美國商務部長雷蒙多，雙方就中美經貿關係和雷蒙多部長即將對中國的訪問交換意見。謝鋒表示，中方對美政策始終保持連續性，根本遵循是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。當今世界變亂交織，全球經濟復甦乏力，多重危機層出不窮。中美身處同一個星球，共享同一片藍天，大家都在一條船上，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己，同舟共濟才是正道。
訊息稱，謝鋒就中方關切的經貿問題闡明立場，要求美方高度重視，採取行動予以解決。謝鋒大使希望美方同中方相向而行，拉長合作清單，縮短負面清單，共同為穩定中美關係作出努力。
最後訊息稱雙方都認為會見深入、務實、富有建設性，希望繼續保持溝通。
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