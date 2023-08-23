金磚召開聯合國貿發會議秘書長：世界需要南方國家聲音

據大陸新華社報導，聯合國貿易和發展會議（貿發會議）秘書長蕾韋卡．格林斯潘（Rebeca Grynspan）日前接受新華社記者專訪時表示，為推動實現聯合國可持續發展目標，將其作為全球層麵團結和集體行動的承諾，「我們需要來自南方國家的聲音」。金磚峰會在南非約翰尼斯堡登場，格林斯潘表示，希望此次會晤能夠為應對全球糧食安全、發展中國家債務、氣候變化等挑戰以及推動實現聯合國可持續發展目標注入新動力。

貿發會議是聯合國處理有關貿易和發展問題的常設機構，其宗旨是最大限度地促進發展中國家的貿易、投資機會，並幫助它們應對全球化帶來的挑戰和在公平的基礎上融入世界經濟。

報導稱，格林斯潘期待此次會晤能進一步加強來自南方國家的聲音。她認為，金磚國家合作機制是反映發展中國家願景的重要平台，體現了發展中國家對更多發展機遇的需求。她呼籲建立更具包容性的多邊體系。她說：「我們希望讓多邊主義更有活力，更具包容性。」

貿發會議去年10月發布的《2022年貿易和發展報告》指出，發達經濟體的貨幣和財政政策可能讓全球經濟陷入衰退和長期停滯。報告說，2023年世界經濟增速將降至2.2%。全球所有地區都將受到增長放緩衝擊，發展中國家所受衝擊尤為嚴重。

格林斯潘表示，發展中國家和發達國家在基礎設施領域存在差距，中國的「一帶一路」倡議為推動發展中國家基礎設施建設發揮了重要作用。「我們需要互聯互通，我們需要基礎設施」，她說，「一帶一路」倡議在這些領域非常重要。

此外，俄羅斯聖彼得堡國立大學經濟系副教授伊琳娜．科庫甚金娜接受新華社記者專訪時也說，金磚國家在發展互利平等合作方面有巨大潛力，因此越來越多國家希望加入金磚合作機制。科庫甚金娜說，金磚國家在經貿、農業、航天等諸多領域取得的合作成果表明，金磚合作機制逐漸成為發展中國家合作的有力工具。

她說，金磚國家國土面積佔世界領土總面積的26%，人口占世界總人口的42%，在金磚國家領導人第十五次會晤期間，金磚國家有望在擴容等議題上取得進展，這將進一步增強金磚機制的影響力。

報導稱，她認為，當前全球經濟和政治不確定性增加，發展和擴大國家間的互利平等合作是當前國際社會最緊迫的任務之一。在此背景下，多國表達希望加入金磚合作機制的意願，說明平等合作對發展中國家具有很大吸引力。

她說，金磚國家正通過「金磚-非洲」會議和「金磚+」對話會等機制擴大與其他國家和地區組織的接觸，這些努力旨在推動與非金磚國家的合作，擴大金磚國家國際影響力。

科庫甚金娜認為，金磚國家影響力大大提升，已經成為全球事務中不可忽視的力量。在應對氣候變化、貿易和發展等全球挑戰時，金磚國家的聲音引起廣泛共鳴。隨著合作不斷深化、融資機制創新以及南南合作發展，金磚國家在塑造國際秩序方面的影響力將與日俱增。