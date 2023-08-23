陸國務院副總理丁薛祥：中國進入創新型國家行列

22日，一連三日的中國大陸第十四屆全國政協常委會會議在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥於會上表示，中共自十八大以來，高度重視科技創新工作，堅持把創新擺在國家發展全局的核心地位，中國科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，「進入創新型國家行列」。

據新華社報導指出，丁薛祥稱，要全面貫徹中共二十大精神，加快推進高水準科技自立自強，為中國式現代化提供堅實戰略支撐。他強調，加強中央對科技工作的集中統一領導，健全新型舉國體制。加強對科技工作重點環節的統籌，健全國家科技規劃、計劃體系，強化科技創新資源統籌，形成系統完整的科技政策體系。

丁薛祥還表示，要加強大陸國家科技重大戰略任務組織協調，抓好項目凝練、項目設立、組織實施、監督評價，形成閉環管理。加強科技創新全鏈條管理，推動基礎研究與人才培養更好結合，發揮企業技術創新主體作用，營造有利於成果轉化的良好應用生態。加強科技管理工作協調聯動，協調好部門間、央地間、軍地間的關係，形成工作合力。錨定科技強國建設戰略目標，以「釘釘子」精神推進重點任務落實落地。

據悉，本次政協會議開幕會由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持，而出席者則包括中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、周強等共19人。