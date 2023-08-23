快訊

2個熱帶擾動蠢動！第9號颱風「蘇拉」 周六有機會生成

2023米其林必比登名單出爐！台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家上榜

M1戰車快來了 抗炸掩體卻來不及蓋…國軍最後希望是移工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國務院副總理丁薛祥：中國進入創新型國家行列

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
22日，中國大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第3次會議於北京開幕，大陸國務院副總理丁薛祥則表示，「中國進入創新型國家行列」。（取自新華社）
22日，中國大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第3次會議於北京開幕，大陸國務院副總理丁薛祥則表示，「中國進入創新型國家行列」。（取自新華社）

22日，一連三日的中國大陸第十四屆全國政協常委會會議在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥於會上表示，中共自十八大以來，高度重視科技創新工作，堅持把創新擺在國家發展全局的核心地位，中國科技事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，「進入創新型國家行列」。

據新華社報導指出，丁薛祥稱，要全面貫徹中共二十大精神，加快推進高水準科技自立自強，為中國式現代化提供堅實戰略支撐。他強調，加強中央對科技工作的集中統一領導，健全新型舉國體制。加強對科技工作重點環節的統籌，健全國家科技規劃、計劃體系，強化科技創新資源統籌，形成系統完整的科技政策體系。

丁薛祥還表示，要加強大陸國家科技重大戰略任務組織協調，抓好項目凝練、項目設立、組織實施、監督評價，形成閉環管理。加強科技創新全鏈條管理，推動基礎研究與人才培養更好結合，發揮企業技術創新主體作用，營造有利於成果轉化的良好應用生態。加強科技管理工作協調聯動，協調好部門間、央地間、軍地間的關係，形成工作合力。錨定科技強國建設戰略目標，以「釘釘子」精神推進重點任務落實落地。

據悉，本次政協會議開幕會由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持，而出席者則包括中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席胡春華、沈躍躍、王勇、周強等共19人。

中共二十大 北京

延伸閱讀

AIT：張子霖接任美國在台協會高雄分處處長

王毅重任外長屬過渡性安排 港媒：穩住局面

秦剛真病了？6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

習近平重申糧食安全 確保18億畝耕地紅線

相關新聞

習近平會南非總統 金磚擴張有共識

中國大陸國家主席習近平廿一日深夜飛抵南非參加金磚峰會，昨日他與南非總統拉瑪佛沙舉行會談，提出要加強戰略協作，推動擴大全球...

斷航3年 北韓航班返北京

北韓到中國大陸航班在疫情後中斷逾三年，昨日高麗航空一架班機降落在北京首都機場，使雙方航班暌違許久首度重啟。這意味著大陸與...

陸國務院副總理丁薛祥：中國進入創新型國家行列

22日，一連三日的中國大陸第十四屆全國政協常委會會議在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥於會上表示，中共自...

中駐哥斯大黎加使館批：美南方司令部司令涉華言論錯誤

美國南方司令部司令、四星上將李察遜（Laura Richardson）日前於訪問哥斯大黎加期間發言，對大陸在當地從事深水...

共軍再宣布演習 福建外海連續2日實彈射擊

共軍繼19日在台灣周邊進行演訓，中國福州海事局發布航行警告，指砲兵分隊將於24至25日在福建省沿海興化灣海域展開實彈射擊...

紐時：反中情緒抬頭 美多州限制中國經濟聯繫

美國商務部長雷蒙多即將訪問中國進行「建設性討論」；但包括佛羅里達州及德州等近24州提出限制中國公民交易法令，反中情緒抬頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦