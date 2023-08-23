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美商務部長雷蒙多訪中前與謝鋒會晤：富有成效

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國商務部長雷蒙多在訪問大陸前，於美國當地時間22日會見中國駐美國大使謝鋒。（路透）
美國商務部長雷蒙多在訪問大陸前，於美國當地時間22日會見中國駐美國大使謝鋒。（路透）

美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於27至30日展開訪華行，期間將到訪北京和上海。於此之前，22日會見中國駐美國大使謝鋒。

據美國商務部22日公告指出，雷蒙多於當地時間22日與謝鋒會晤。在雷蒙多即將啟程訪問北京和上海之前，雙方進行了富有成效的討論。公告還稱，雷蒙多在會面期間提出對美國和美國企業界重要的問題，並談到與美中貿易關係相關的話題，包括潛在的合作領域。

此前，美國商務部也於同日宣布，雷蒙多將成為6月以來第四位訪華拜登政府內閣級別的官員。儘管台灣問題及美國限制部分產品出口等因素，導致美中關係緊張，但美國仍希望維持兩國高層的接觸。商務部表示，雷蒙多將會見中國高階官員和美國商界領袖，討論「有關美中商業關係的問題，美國企業面臨的挑戰，以及潛在合作領域」。

於此同時，中國大陸商務部也同樣宣布，雷蒙多將出訪大陸的消息。大陸商務部指出，應大陸商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多將於27日至30日訪問大陸，預計訪問北京與上海，與中國大陸政府官員及美國商業領袖會面。

事實上，在美中兩國宣布雷蒙多訪中前夕，北京也試圖緩解兩國緊張關係，總理李強21日也對來訪的美中貿易全國委員會（USCBC）代表表示，「美中經濟互補更甚於競爭」，「中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定」。

另，針對美國商務部宣布將27家陸企從「未經核實清單」中剔除，大陸外交部發言人汪文斌22日則表示，中方歡迎美方將相關中國實體從清單中移出，這表明雙方是可以在互相尊重基礎上，通過溝通解決具體關切的，中方將繼續堅定維護中國企業和機構的合法權益。

美國商務部與大陸商務部於22日同時宣布，美國商務部長雷蒙多27日至30日將訪問大陸。（歐新社）
美國商務部與大陸商務部於22日同時宣布，美國商務部長雷蒙多27日至30日將訪問大陸。（歐新社）

美國 北京 大陸商務部

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