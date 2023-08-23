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回響／助台流回台 海基會：設法補足經費
針對滯陸國人（俗稱台流）現況惡化，海基會協助返台案件遽增，陸委會補助預算在六月提前用罄，海基會副秘書長兼發言人蔡孟君昨天指出，未來將向陸委會申請專項補助，也會自籌經費，或透過募款，補上經費缺口，並將提升海基會整體服務。
中國大陸歷經三年疫情衝擊，經濟復甦緩慢，影響包括台商在內的諸多企業經營，近年轉移或縮減大陸生產線的台商增多，中年失業台商、台幹及創業未成的台青漸多，部分淪落至社會底層，「新台流」湧現受到關注。本報廿一日推出專題探討並指出政府相關預算不足，海基會昨即回應。
蔡孟君表示，經費不足部分，目前透過會內經費流用方式先支付。她並指出，兩岸交流緊密，陸委會已專門設置國人赴陸登錄系統，海基會也有服務專線，呼籲國人在大陸遇到困難，緊急危難，都要充分利用政府既有管道。她強調，「海基會不會不管」。
據悉，海基會將在第四季通盤檢討各項預算執行情形，視情調整。陸委會也將依相關規定予以協助。
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