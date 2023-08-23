斷航3年 北韓航班返北京

北韓到中國大陸航班在疫情後中斷逾三年，昨日高麗航空一架班機降落在北京首都機場，使雙方航班暌違許久首度重啟。這意味著大陸與鴨綠江一水之隔的北韓間，交通正在逐步恢復正常。

高麗航空是北韓唯一航空公司，該航班於昨日上午九時多，從平壤順安機場飛抵北京首都機場。

大陸環球網報導，這是因新冠疫情關閉邊境後，高麗航空的首個國際商業航班。

韓聯社指出，該班機是否搭載旅客尚不得而知，但機場停車場有北韓駐北京大使館車輛登記停車，北韓高官可能乘機赴北京，也可能是使館工作人員搭航班返回。班機並於昨日下午從北京飛往平壤機場。韓聯社還拍攝到有北韓旅客正在辦理登機手續。

該班機原定於廿一日啟程，但不知何故遭取消。大陸外交部發言人汪文斌當時回應，今年夏秋航季換季工作中，大陸根據航空公司申請，按程序批覆了北韓高麗航空平壤—北京—平壤等客運航線定期航班計畫。具體航班由航空公司按大陸主管部門的批覆執飛。

韓聯社指出，有觀點認為此舉意在為雙方航線復航進行測試，北韓有望全面開放邊境。

另據俄羅斯衛星通訊社消息，高麗航空也定於八月廿五日執飛疫情以來首個從平壤飛往海參崴的航班。