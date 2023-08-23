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陸放行 菲為仁愛礁軍艦補給

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導

在中國大陸海警放行下，菲律賓昨成功為在仁愛礁「坐灘」軍艦人員，補給生活物資。

大陸海警昨發布消息，大陸海警局發言人劉德軍表示，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船昨未經大陸政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。

他並指出，大陸海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，同時針對菲未搭載用於大規模加固違規建材的實際（情況），從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦（馬德雷山號）運送食品等必要生活物資，作出了臨時性特殊安排。大陸這番表態，形同為菲船艦「放行」。

在此之前，菲律賓軍方發言人艾吉拉發表聲明指出，菲軍將再次尋求為駐守仁愛礁的官兵提供補給，以行使菲律賓的主權權利和管轄權。國際社會一度擔心菲律賓與大陸恐在仁愛礁海域引發更大衝突。

八月五日，大陸海警船以水砲阻止菲律賓船隻向仁愛礁運送補給物資，菲國官方向中方提出抗議，美國等西方國家則表態支持菲國。

當時大陸外交部強硬回應，指菲方向仁愛礁「違規運送」加固用建材，且屢經協調無效，大陸海警船才採取相關行動，中方並敦促菲方立即從仁愛礁拖走軍艦，恢復無人、無設施狀態。

菲律賓 軍艦

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