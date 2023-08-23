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金磚擴張不同調？巴西憂失影響力

聯合報／ 國際中心／綜合報導

金磚國家峰會將於廿二至廿四日於南非約翰尼斯堡舉辦。專家認為，這次會議可能對世界地緣政治產生決定性影響。

金磚國家由巴西俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成，這將是新冠疫情以來金磚國家領袖首次面對面會晤。除俄羅斯總統普亭因俄烏戰爭作為遭國際刑事法院通緝而以視訊方式出席外，其他國家領袖都親自出席。

專家評估，這次會議可能會對國際政治和經濟產生重要影響，因為金磚國家可能擴大，也可能創造一種替代美元貨幣在商業交易中使用的方案。

金磚國家的擴張將是集團領袖會晤的議題之一。英國廣播公司報導，關於此議題有三種可能結果：只提出納入新成員的標準；只宣布新成員名單；宣布標準、新成員以及作為合作夥伴加入金磚國家集團但不是正式成員的其他國家。

大陸被指為擴大金磚國家成員的主要獲益國家。分析人士認為，在與美國等西方國家的關係緊張之際，金磚國家擴張是大陸嘗試提高全球影響力的一種方式。不過，巴西和印度對此有疑慮，巴西擔心這麼做可能會削弱巴西在金磚國家的影響力。

巴西外交部指出，已有廿二個國家正式申請加入金磚國家團體，包括埃及、阿爾及利亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、巴林、阿根廷、墨西哥和伊朗；另外還有廿個國家表示有意拉近與金磚國家的關係。

金磚國家領袖將討論的另一個議題是在不影響本國貨幣的情況下，創建共同參考貨幣單位，供集團國家在不依賴美元的情況下進行商業交易。

減少對美元的依賴是中方多年來推動的議程，巴西總統魯拉也支持；俄羅斯則因俄烏戰爭遭西方經濟制裁，有意減少依賴美元進行貿易。

第三個議題是俄烏戰爭，但因俄國是金磚國家成員，今年峰會宣言應不會譴責俄國。

巴西 俄烏戰爭 俄羅斯

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