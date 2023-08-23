習近平會南非總統 金磚擴張有共識

中國大陸國家主席習近平廿一日深夜飛抵南非參加金磚峰會，昨日他與南非總統拉瑪佛沙舉行會談，提出要加強戰略協作，推動擴大全球「南方國家」在全球治理中的代表性和發言權。

金磚國家峰會將於當地時間廿二至廿四日在南非舉行，峰會兩大看點在於增加成員國和討論本幣結算。除了習近平和拉瑪佛沙，印度總理莫迪和巴西總統魯拉也將親自出席峰會，俄羅斯總統普亭則將以視訊參與，由俄外長拉夫洛夫代為出席實體會議。

由於普亭未能現身峰會，有外電認為，習近平將成為這次峰會最受關注的領導人，同時北京也有意透過擴大金磚國家的影響力，與以美國為首的七國集團抗衡。

習近平是在廿一日深夜抵達約翰尼斯堡機場，拉瑪佛沙到場迎接。習在機場發表談話稱，作為新興市場國家和發展中大國的重要合作平台，金磚合作機制已成為促進世界經濟成長、完善全球治理、推動國際關係民主化的建設性力量。

他並稱，相信這次金磚國家領導人會晤將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑，把發展中國家團結合作提升到更高水平。

習近平昨與拉瑪佛沙舉行會談指出，這是他時隔五年再次到訪南非，雙方建交廿五年來，關係遠超雙邊的範疇，愈來愈具有戰略意義和全球影響力。兩人就兩國關係發展及共同關心的國際和地區問題交換意見，達成重要共識，兩國要做高度互信的戰略夥伴，深化兩國電力、新能源、科技創新等領域合作。

他強調，中國大陸和南非都是有重要影響力的發展中大國和新興市場，要加強戰略協作，踐行真正的多邊主義，推動擴大全球南方國家在全球治理中的代表性和發言權。他並重申支持非盟加入Ｇ20。

就金磚國家擴大成員國方面，路透報導，拉瑪佛沙在與習近平會談時稱，南非與中國在金磚國家擴員方面的看法相近。而在與習近平會談前，拉瑪佛沙曾表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。

習近平和拉瑪佛沙隨後在南非總統府見證多個雙邊合作文件簽署。兩人還將共同主持中非領導人對話會。

就本次金磚峰會，德國之聲引述中國問題專家李伊分析，金磚各國的反美傾向，正令北京從中受益，而這也正是中方利用金磚國家所要達到的目標。但他也說，與Ｇ７相較，金磚合作機制還不是一個運作自如、相互信任的聯盟，因此北京首要目的是部分地削減美國所能發揮的作用。