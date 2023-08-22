專家：金磚國家未超越象征意義

（德國之聲中文網）當地時間周二(8月22日)，中國國家主席習近平在比勒陀利亞總統府同南非總統拉馬福薩 (Cyril Ramaphosa)舉行了會談。

據新華社的報道，習近平贊揚了南非“國家建設和國際影響力蒸蒸日上”，並強調中南關系之所以好，關鍵在於兩國兩黨在各自發展道路上“休戚與共，結下了同志加兄弟的深厚友誼”。他呼籲兩國站在新的歷史起點上，傳承友好、深化合作。

馬福薩表示，南非和中國作為“朋友和金磚伙伴”有著共同目標，並致力於一個更加平等的世界，這將使全世界所有人的潛力得到發揮。

稍後，習近平和馬福薩將在約翰內斯堡出席金磚領導人峰會，會晤印度總理莫迪、巴西總統盧拉和代表普京與會的俄羅斯外長拉夫羅夫。

擴容存疑

金磚國家的最初成員是巴西、俄羅斯、印度和中國。南非於2010年加入。參加本次峰會的共有來自40多個國家的代表。擴容的前景是此次峰會上一個爭議話題。沙特阿拉伯、印度尼西亞、伊朗、阿根廷、古巴以及埃塞俄比亞等22個國家均表達出了加入金磚共同體的意願。

創造“BRICS”這個縮寫詞的前高盛經濟學家吉姆·奧尼爾爵士（Lord Jim O'Neill）接受德國之聲采訪時表示，他並不看好金磚國家集團再次擴大的可能，至少不會立即增加新成員，即便真的要擴大，“除了在全球範圍內發表聲明外，不清楚還能有什麼其他效果”。

柏林自由大學政治學者 曼霍爾德（Günther Maihold）對德國之聲表示，印度、巴西和南非等國並不想同新成員國分享現有的影響力，更不希望新成員加入後帶來更多的新問題。因此，上述三國對擴編興趣不大。

奧尼爾還表示，"中國和印度這兩個真正最重要的國家經常把對方視為重要的地緣政治對手”，這位經濟學家說，事實上，參與國往往無法在包括貿易在內的問題上達成一致，這也是該集團沒有取得多少具體成就的部分原因。他說，"金磚國家在提供象征意義之外並無多大成就。”

除擴編外，全球南方與西方發達國家的力量抗衡以及如何應對俄烏 戰爭引發的制裁，也是此次南非金磚峰會的重要議題。

（綜合報道）

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