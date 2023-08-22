陸海警放行菲律賓 向「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資

中菲南海仁愛礁衝突有緩和跡象。大陸海警局新聞發言人劉德軍表示，22日，菲律賓有2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。但因此次菲律賓「未搭載用於大規模加固違規建材」，因此中方從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出了「臨時性特殊安排」。

劉德軍指出，中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

劉德軍強調，「中方對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲律賓有關方面借運補之機向非法『坐灘』軍艦運送違規建材。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。」

此前，路透報導，菲律賓武裝部隊20日表示，他們將再次尋求為駐守在登陸艦上的軍人提供補給。「以此行使我們的主權權利和管轄權，是證明我們對於以規則為基礎的國際秩序抱持堅定信念，這樣的國際秩序支撐著區域的和平與穩定。」菲律賓武裝部隊發言人艾吉拉（Medel Aguilar）在聲明中如此表示。

中國海警船本月5日曾以水炮阻止菲律賓向仁愛礁「坐灘」軍艦補給維修加固的建築物資，菲律賓官方就此向北京提出抗議，美國等西方國家也出面表態支持菲律賓。中國海警7日表示，已告知過菲律賓「不得擅自派船隻前往仁愛礁」，也「不得向『坐灘』軍艦運送用於大規維修加固的建築物資」。

大陸外交部此前回應，菲方行為嚴重違反國際法和中國與東協國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

大陸外長王毅本月遭早訪問新加坡和馬來西亞期間，曾向兩國說明此次中菲仁愛礁衝突事件。王毅將此次衝突歸因於美國「煽風點火」，呼籲地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中

王毅當時稱，中方已多次提出願同菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧。希菲方恪守以往達成的共識，珍惜雙邊關系改善積累的互信，盡快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑。