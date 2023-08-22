習近平21日抵南非 出席金磚國家首腦會與領導人會面

大陸國家主席習近平21日晚間抵達南非約翰尼斯堡，將出席金磚國家領導人第15次會晤並對南非進行國事訪問。習近平指出今年適逢中南建交25周年，出訪定能取得成功，也相信金磚國家領導人會唔將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑。

習近平的專機於21日晚間11時許抵達約翰內斯堡坦博國際機場。南非總統拉馬福薩率外長潘多爾，陪同部長、總統府婦女、青年部長祖馬等政府高級官員接機。中共中央辦公廳主任蔡奇、大陸外長王毅等陪同人員同機抵達，中國駐南非大使陳曉東也到機場迎接。

習近平指出，中南全面戰略夥伴關係步入嶄新階段。中南關係的鞏固和發展，不僅造福兩國人民，也為變亂交織的世界注入更多穩定性。

另外，對於出席金磚國家領導人會晤，習近平表示，金磚合作機制作為新興市場國家和發展中大國的重要合作平台，已經成為促進世界經濟增長、完善全球治理、推動國際關係民主化的建設性力量。這次會晤把發展中國家團結合作提升到更高水平。

習近平也稱，還將出席中非領導人對話會，同非洲國家領導人一道，共商合作大計，共謀發展之道，共促世界和平。

綜合習近平機場談話，這次赴南非出訪行程有三：一是參與金磚國家領導人會晤；二是對南非進行國是訪問；三是出席中非領導人會議。

金磚國家（BRICS）領袖峰會22日至24日在南非約翰內斯堡召開。外界關注這次峰會的兩大看點在於擴容成員國與討論本幣結算等議題。綜合外媒報導，印度總理莫迪和巴西總統魯拉也將出席峰會，俄羅斯總統普亭則將通過視訊方式出席會議，其外交部長拉夫羅夫代表出席實體會議。