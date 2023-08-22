中美洲會議批准中國成為常駐觀察員 台灣會籍恐將不保

據大陸央視新聞報導，中美洲議會通過官方社交媒體帳號宣布，當地時間8月21日，中美洲議會在尼加拉瓜首都馬那瓜召開全體會議，會議批准中國成為該機構常駐觀察員，但報導並未提會議是否處理台灣在中美洲會議永久觀察員身分的問題。

據中央社早前報導，尼加拉瓜6月在中美洲議會提案「排台納中」，美國國會共和黨外交領袖本月18日發布聯合聲明，指此舉是對中美洲議會成立宗旨的嘲弄，將對整個區域造成負面衝擊。

美國聯邦參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）18日發布聯合聲明，對尼加拉瓜近期在中美洲議會（PARLACEN）提出排台納中的提案，表達嚴重關切。

中美洲議會1991年成立，為區域性議會組織，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加等六國，另有八個觀察員，包括1999年加入成為永久觀察員的台灣。

中美洲議會會員國中，瓜地馬拉是唯一仍與台灣維持邦交的成員國。