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新聞眼／陸關一扇窗 蔣萬安能開扇門？

聯合報／ 本報記者林麗玉

中國大陸在台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇前夕，又是軍演，又是禁銷台灣芒果，雖不是針對蔣而來，但仍猶如對台灣關上一扇窗；執政的民進黨和對岸持續斷訊，蔣萬安赴陸交流，何嘗不是另闢蹊徑為兩岸開啟另扇門。

蔡英文政府執政近八年，兩岸關係兵凶戰危。台灣過去許多農產品因兩岸政治形勢而外銷受阻，除這次的芒果，還有鳳梨釋迦、鳳梨、蓮霧，民進黨政府拿不出具體作為。

蔣萬安將率團赴上海參與雙城論壇，未登陸前就已被不少綠營人士抹紅，批蔣萬安在共機共艦軍演時帶隊與中共相見歡是自我矮化，但若對照台商、農民之苦，維持兩岸對等、尊嚴、善意、互惠的互動，讓交流回歸正常，不是更重要嗎？

蔣萬安受訪曾說，「當兩岸情勢愈緊張，我們愈需要溝通交流，雙城論壇正扮演這樣的平台」，道破如今的兩岸情勢。在民進黨政府與中共火車對撞下，兩岸情勢更加嚴峻，蔣萬安赴陸參加雙城論壇若能開啟一條兩岸互惠的友善管道，將更有助於國計民生。

蔣萬安 雙城論壇 鳳梨釋迦

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