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紛擾不斷 雙城論壇不受影響

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安8月29日至31日將率北市府訪團，赴上海市參加「2023雙城論壇」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安8月29日至31日將率北市府訪團，赴上海市參加「2023雙城論壇」。記者蘇健忠／攝影

大陸八月十九日起在台灣周邊舉行海空兵力聯合演訓，昨天又宣布芒果禁令，被視為反擊民進黨總統參選人、副總統賴清德出訪行程；外界關注會不會影響台北市長蔣萬安月底赴陸參加雙城論壇的行程。北市府表示一切如常，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，推動市政交流與實質對話。

民進黨北市議員簡舒培認為，蔣萬安宣布親自帶團訪陸，中國就宣布對台軍演、禁芒果，完全不給面子，身為首都市長應嚴正向陸方表達抗議。

「城市交流應單純回歸市政」，國民黨議員秦慧珠說，若因國際關係就影響出訪，兩岸就真的會斷絕往來。

民眾黨議員黃瀞瑩說，「雙城論壇」在雙方對等、互惠原則下，有這樣的溝通橋梁，蔣萬安應該要好好把握。她也提醒市府出訪要公開透明，包含見了哪些人、簽了哪些協議，回來都應主動向議會報告。

議員 蔣萬安

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