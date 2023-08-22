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陸控國家部委幹部 遭美國策反

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

繼八月十一日中共國安部首度公布美國中情局（ＣＩＡ）間諜案後，昨再公布第二例。據發布，涉案人在日本留學期間被美國中情局策反，回大陸後依中情局要求設法進入大陸某國家部委工作，在境內與中情局人員多次祕密接頭，提供情報並收取間諜經費。

據中共國安部微信公眾號發布，該名ＣＩＡ間諜郝某現年卅九歲，為大陸某國家部委幹部。郝某在日本留學期間，因辦理赴美簽證事宜與美駐日本使館官員泰德結識，泰德透過請客吃飯、贈送禮品等方式與郝某逐步密切關係，並請郝某幫助撰寫論文，承諾支付「稿費」，郝某答應泰德要求。

泰德在美駐日使館任期結束前，又將同事李軍介紹給郝某，雙方繼續保持合作關係。

郝某留學期滿前，李軍表明其ＣＩＡ東京站人員身分，對郝某實施策反，要求其回大陸後，進入大陸核心要害單位工作。郝某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。

郝某回到大陸後，按ＣＩＡ要求設法進入大陸某國家部委工作，在境內與中情局人員多次祕密接頭，提供情報並收取間諜經費。大陸國家安全機關偵查發現郝某間諜活動後，依法對其展開審查。此案正在偵辦中。

中共國安部十一日也曾公布，破獲一起美國ＣＩＡ間諜案。該名間諜為大陸某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。

間諜 中情局 日本

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