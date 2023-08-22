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權力下放？習近平重大會議少露臉

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

香港南華早報報導，大陸國家主席習近平取得第三任期後減少公開露面，似乎更放心授權親信下達重大決定，轉居幕後運籌帷幄。

儘管大陸政治一向令人霧裡看花，但各項會議依舊是習近平宣達指示的主要平台。公開資訊顯示，自中共去年十月廿大落幕至上周年度北戴河會議期間，習近平主持會議的次數明顯少於前二次任期同一時間。

雖然一般認為此事與疫情有關，但大陸今年三月召開全國兩會後，當局即宣布全面解封，之後習近平僅主持十九次國內要務會議，相較五年前和十年前同期均有所減少。

再者，習近平頻頻授權親信出席過去不假他人的國內會議，包括由中共政治局委員、中央軍委副主席何衛東出席七月全軍黨的建設會議、欽點國務院總理李強主持博鰲論壇。此外，國際會議場合也少見習近平現身。

儘管露面次數減少，習近平一手拔擢的親信與官媒仍稱，幾乎所有重大政策均由習近平部署，包括促進經濟成長與近期的水患紓困措施等。

不過，習近平卻是投入更多的時間走訪大陸各地，像是自三月迄今，他的考察行程共計廿二天，足跡遍及廣東、河北、陝西、山西、內蒙、江蘇與四川。類似行程安排，向來是中共領導人掌握第一手資訊及與百姓加深感情之道。

分析指出，這個情況可說是自從習近平藉由兩會取得更具優勢的大權後，似乎比較放心而下放更多權力。

芝加哥大學政治學系教授楊大利指出，先前任期時，習近平急於藉由會議表達觀點，如今則偏向退居幕後操控，推估應是權勢穩固後更收放自如。

柏林智庫墨卡托中國研究所首席分析師何青山說，習近平現在有一批一手拔擢的心腹代表出席會議，讓他不必緊抓著不放，得以在幕後掌控全局，擁有比以往更充裕的時間。

習近平 中共 考察

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