從「自由微博」到「自由知乎」

（德國之聲中文網）“國家統計局回應「青年人失業率為何暫停發布」，對此你怎麼看？”；“國內經濟還有希望嗎?”；“醫療腐敗開始整治，你覺得最終的結果會是怎樣的？”；“國家安全部微信公眾號正式亮相，動員全社會反間諜，會起到哪些作用，個人如何識別身邊的間諜？”

這些是“自由知乎”（freezhihu.org）網頁上羅列的在知乎平台上被屏蔽內容所屬的提問標題，每條附有“含被封鎖的答案3個”或“被封鎖的問題”的注釋。點擊進入後，可以看到完整的問題和所有回答，其中“被審查的答案”被單獨標記。

該網頁稱，問題或答案被刪除有兩種原因：被知乎刪除或被用戶刪除。“很遺憾目前我們無法分辨這兩種原因。我們使用多種渠道，不間斷地抓取「知乎」的部分內容並備份，從而得到被刪除的數據。”據“自由知乎”表示，該網站的數據“並非包括完整的「知乎」的數據，也並非實時同步”。

“優質內容”平台

根據該網頁的運營方、以觀察記錄中國網絡審查狀況著稱的網站GreatFire.Org向德國之聲發布的信息，“自由知乎”於去年正式上線。

該網站表示，決定聚焦知乎，是因為覺得這個平台上發表的內容“品質優於中國其他社交平台。總體來看，知乎用戶會花時間編寫有智慧的答復”。 GreatFire補充說：“當然，同其他社交平台一樣，那裡也會有垃圾內容。不過在大多數情況下，尤其是近期，自由知乎記錄到不少有關重要現實話題的被審查的內容。”

GreatFire.Org網站信息稱，GreatFire是“位於中國的匿名組織”，在2011年推出了第一個項目，旨在幫助提高中國在線審查的透明度，並幫助中國人自由獲取信息。

另一個已有十多年歷史的反審查網頁“自由微博”也是這一組織推出的。其他類似網頁還有“自由微信”、“自由新聞”等。

匿名功能不再

知乎作為中國最知名的問答網站，用戶超過一億，但也曾多次成為監管部門整頓的目標。2018年3月，該應用曾被下架一周；2021年12月，知乎網負責人被北京市網信辦約談，並被要求整改。

今年7月7日，知乎官方宣布下線匿名功能，用戶將不能匿名創建問題或匿名發布內容。該平台稱目的是“為保障社區內的良性討論”。

就在同一天，中國網信辦發布了《網絡暴力信息治理規定（征求意見稿）》。其中要求“禁止創建以匿名投稿發布不良內容的話題和群組”。

有用戶認為，匿名功能其實是知乎的一大特色，是其相比於同類平台的“優勢所在”。還有評論說：“不敢想象，都清楚匿名區有多精彩，不管是感情故事還是體制內人爆料，一直都是一個利大於弊的功能。”

（綜合報道）

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