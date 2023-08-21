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軍演是為模擬攻台？蘇紫雲：中共兩棲登陸難度非常高

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
蘇紫雲認為，大陸對台軍演的效果一直在遞減。記者謝守真／攝影
蘇紫雲認為，大陸對台軍演的效果一直在遞減。記者謝守真／攝影

自去年8月時任美國眾議長裴洛西訪台後，中共解放軍頻頻軍演侵擾我海空域，這是否在為日後攻台進行演練？對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調，台灣不是烏克蘭，中共要對台進行兩棲登陸的難度非常高，台灣防守則是處於相對有利位置。

蘇紫雲指出，中共武裝威脅台灣已經超過70年，從1949年中華民國政府遷台，北京一直強調不放棄武力犯台。客觀來看，台灣不是烏克蘭，「烏克蘭是地面作戰，台海這裡是海空戰場，兩棲登陸難度非常高，也對台灣是相對有利於防守」。

他強調，「中共在進步，可是中華民國的防衛實力也在進步」。特別是在以防空飛彈和反艦飛彈為主的不對稱作戰投資方面，台灣可以透過火力防衛補足地理空間的不足，形成一個「阻絕區」、「拒止區」，來防止中共的兩棲登陸或三棲登陸。

蘇紫雲表示，在上述這種情況之下，若「中共不能快速的奪取台灣，那麼它無論是攻擊我們的外離島或者封鎖，都會曠日持久」。對於北京來講，這就等於將會有更多國際勢力界入的可能性。

真度共軍19日軍演，蘇紫雲分析，大陸對台軍演的效果事實上一直在遞減。他認為，此次軍演被中共稱為「戰備警巡」，但從這兩天解放軍軍機架次及軍艦的艘數來看，「應該是一個短暫的表態」，目的是針對美日韓「大衛營高峰會」的軍事安全合作。

其次則是干預台灣明年選舉，以及轉移大陸近期的內部問題，包括經濟衰退、青年高失業率、河北水災救災不力等等問題。

蘇紫雲說，「中共這次不管軍事恫嚇或心理的認知戰操作，效果都在遞減，這也是中國要去重新思考這種做法，其實會給自己帶來更大的後座力。」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調，台灣不是烏克蘭，中共要對台進行兩棲登陸難度會非常高。記者謝守真／攝影
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調，台灣不是烏克蘭，中共要對台進行兩棲登陸難度會非常高。記者謝守真／攝影

中共 軍演 烏克蘭

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