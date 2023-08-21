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習近平今起訪問南非 將聚焦貿易及金磚擴容

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平21日將啟程訪問南非，並出席在當地舉行的金磚國家領導人峰會。（路透）
大陸國家主席習近平21日將啟程訪問南非，並出席在當地舉行的金磚國家領導人峰會。（路透）

大陸國家主席習近平21日啟程訪問南非，並將出席在當地舉行的金磚國家領導人峰會。這是習今年第二次出訪，預估將聚焦貿易和金磚國家擴容等議題。

根據大陸外交部網站消息，即將在南非召開的金磚國家領導人峰會是三年多來首次線下舉辦，會議主題為「金磚與非洲：深化夥伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」。習近平將與南非總統拉瑪佛沙就雙邊關係及國際問題交換意見，並共同主持中非領導人對話會。

外媒分析，中國是非洲最大的總體貿易夥伴，也佔金磚國家與南非貿易的最大份額，但一些非洲國家與中國的明顯貿易不平衡依然存在，例如去年南非對中國的貿易赤字達109億美元。南非金磚國家商業理事會負責人上周受訪表示，貿易多元化的迫切需要仍然存在，當地的貿易結構需要改變。

本屆峰會邀請參加的國家共有69個，包括非洲所有國家。據報全球現有約40個國家有興趣加入，約20國已提交申請，包括阿根廷、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、伊朗和委內瑞拉等。中國希望更多國家加入，擴大金磚機制的體量和影響力，以抗衡七國集團（G7）等以美國為首的西方組織。

另有分析認為，習近平冀借本次外訪，發出中國重新回到國際舞台的有力信息。此前曾傳出，美國總統拜登計劃訪問非洲，習出訪的時間點剛好趕在美國之前。

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