日媒：中俄曾要求日方將核汙水變水蒸氣後排入大氣

日本福島核汙水即將排放入海，日本共同社引述多名外交消息人士報導，中國大陸和俄羅斯政府上月曾要求日本政府，探討將福島核汙水變成水蒸氣後排入大氣。日本政府人士表明，不可能接納有關建議。

報導指出，中俄在7月下旬向日本政府共同提出20項質詢清單，主張核汙水以水蒸氣方式排入大氣，比排入海「對周邊國家影響要小」，指在監測大氣中放射性物質的技術已經確立。

中俄在質詢清單中指出，大氣中放射性物質的監測手法在技術上已經確立，否定了日本政府的觀點。文件並引用日方的估算稱將核汙水排海的開支約為34億日元，僅為排放水蒸氣方式的十分之一，批評日本明顯是基於經濟成本的考慮。

共同社報導，日本政府曾探討將含有放射性物質氚的核汙水，蒸發後排進大氣當中，但指監測大氣中放射性物質比在海洋監測更難，於是放棄。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西否定了排海以外的選項。