王毅見泰副總理籲：東協加快推進「南海行為準則」磋商
中共中央政治局委員、外長王毅19日在北京，與訪華的泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）會晤。王毅於會中表示，中方願同東協各國加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則。王毅並重申，各國應警惕域外勢力在本地區挑動陣營對立、鼓動冷戰思維，破壞得來不易的和平穩定局面。
據大陸外交部官網消息指出，王毅在會上稱，中泰「一家親」，「對華友好是泰朝野各界共識和兩國人民一致願望」，中泰關係發展不受國際風雲變幻和泰國國內形勢變化的影響，相信泰國將保持穩定、持續發展。中方願與泰國共同凝心聚力推進構建中泰命運共同體，攜手應對各種挑戰。
王毅還說到，中方願同泰方深化各領域合作，雙方要加快中泰鐵路、中寮泰鐵路連接線建設，共同打擊電信詐騙等跨國犯罪行為。他還說，中方願繼續堅定支持東協共同體建設、支持維護東協中心地位、支持共同打造經濟增長中心，為區域經濟一體化不斷注入新動力。雙方還可通過深化瀾湄合作，打造全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區、全球文明倡議首善區，建設更為緊密的瀾湄國家命運共同體。
王毅特別強調，「中方願同東盟（台灣稱「東協」）各國加快推進『南海行為準則』磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則，將南海建設成為和平、友誼、合作之海」。他提醒，各國還應警惕域外勢力在本地區挑動陣營對立、鼓動冷戰思維，破壞得來不易的和平穩定局面。
董恩則稱，中泰關係非常強勁，為兩國人民帶來巨大福祉。在當前國際和地區不確定性上升的形勢下，泰方願與中方進一步加強對話交流，深化各領域互利合作，推動中老泰鐵路連接，實現共同發展。他還表示，泰方讚賞中方願率先簽署「東南亞無核武器區條約」議定書，支持東協印太展望同「一帶一路」倡議對接，支持深化瀾湄合作，支持將南海打造成和平、合作、穩定之海。
此外，王毅與董恩於會上還就共同關係的國際地區問題與緬甸問題交換意見，並同意努力推進緬甸問題政治解決進程。
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