王毅見泰副總理籲：東協加快推進「南海行為準則」磋商

中共中央政治局委員、外長王毅19日在北京，與訪華的泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）會晤。王毅於會中表示，中方願同東協各國加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則。王毅並重申，各國應警惕域外勢力在本地區挑動陣營對立、鼓動冷戰思維，破壞得來不易的和平穩定局面。

據大陸外交部官網消息指出，王毅在會上稱，中泰「一家親」，「對華友好是泰朝野各界共識和兩國人民一致願望」，中泰關係發展不受國際風雲變幻和泰國國內形勢變化的影響，相信泰國將保持穩定、持續發展。中方願與泰國共同凝心聚力推進構建中泰命運共同體，攜手應對各種挑戰。

王毅還說到，中方願同泰方深化各領域合作，雙方要加快中泰鐵路、中寮泰鐵路連接線建設，共同打擊電信詐騙等跨國犯罪行為。他還說，中方願繼續堅定支持東協共同體建設、支持維護東協中心地位、支持共同打造經濟增長中心，為區域經濟一體化不斷注入新動力。雙方還可通過深化瀾湄合作，打造全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區、全球文明倡議首善區，建設更為緊密的瀾湄國家命運共同體。

王毅特別強調，「中方願同東盟（台灣稱「東協」）各國加快推進『南海行為準則』磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則，將南海建設成為和平、友誼、合作之海」。他提醒，各國還應警惕域外勢力在本地區挑動陣營對立、鼓動冷戰思維，破壞得來不易的和平穩定局面。

董恩則稱，中泰關係非常強勁，為兩國人民帶來巨大福祉。在當前國際和地區不確定性上升的形勢下，泰方願與中方進一步加強對話交流，深化各領域互利合作，推動中老泰鐵路連接，實現共同發展。他還表示，泰方讚賞中方願率先簽署「東南亞無核武器區條約」議定書，支持東協印太展望同「一帶一路」倡議對接，支持深化瀾湄合作，支持將南海打造成和平、合作、穩定之海。