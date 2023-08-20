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中泰緬寮 聯合打詐反賭
東南亞電信詐騙猖獗，更衍生人口販運、非法拘禁等重大犯罪問題，大陸、台灣、馬來西亞等多國人民受害。最近詐騙集團轉移陣地到緬甸邊界。對此，大陸公安部聯同泰國、緬甸、寮國警方，將在泰國清邁建立綜合協調中心，嚴打電信網絡詐騙和網絡賭博犯罪，並解決相關衍生犯罪問題。
央視新聞報導，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部十五日至十六日在泰國清邁聯合舉行針對本區域賭詐及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動啟動會。
各方決定，在泰國清邁共同建立專項行動綜合協調中心，並針對賭詐猖獗的區域設立聯合行動點，以更緊密的合作，嚴厲打擊本區域電信網路詐騙和網路賭博犯罪，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。
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