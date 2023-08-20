歐盟「香港情勢觀察報告」：人權法治持續惡化

歐盟於當地時間十八日，發布二○二二年的年度「香港情勢觀察報告」，內容提及香港的人權、法治和自治情況持續惡化，北京當局的「一國兩制」承諾受到質疑，去年有超過百分之五外資撤離香港、百分之十二點五外資企業的區域中心撤離。

歐盟委員會每年發布有關香港局勢的報告，據法廣報導，歐盟香港報告指出，在香港國安法實施兩年後，其本應至少在二○四七年前受到保護的權利和自由繼續受到侵蝕，且港府對民主活動人士和政界人士的審判繼續加劇，多人正在等待審判，包括四十七名民主活動人士、現已解散的香港愛國民主運動聯盟成員、媒體大亨黎智英等人。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，香港國安法和其他法律持續被用來扼殺香港的異議者、多元性、人權和基本自由。他認為，「一國兩制」的瓦解和香港自治遭受的破壞無庸置疑。

報告還引述香港經濟數據，其中，二○二一年中國大陸占香港接受外來投資的百分之廿八，是最大宗，而香港的對外投資也有高達百分之四十九流向大陸。同時，與二○一九年六月時相比，中國企業在香港的數量增加了百分之十七點五，去年中國上市公司占港股市值達百分之七十七。

不過，在新冠疫情和國安法的背景下，相較二○一九年六月，去年六月香港外資企業數量減少了百分之五點二，尤其外資企業區域總部撤離情況更顯著，二○二二年六月比二○一九年同期大減百分之十二點五。同時，截至去年十月，兩年來香港共流失十四萬工作人口。

歐盟報告指，歐盟企業已在香港降低人力和活動。香港國安法實施後，歐盟會員因應對策包括檢視更新政治庇護、移民、簽證和居留政策，和提供更多獎學金、學術交流機會，以及監控、限制敏感設備出口到香港，並抑制與香港政府展開新的協商。

針對歐盟這份調查報告，中國駐歐盟使團發出聲明批報告罔顧事實、顛倒黑白，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，駐歐使團並敦促歐方收起「教師爺」的作派，停止干涉中國內政。

環球網報導，中國駐歐盟使團批歐方不反思自身殖民的罪惡歷史，對自身層出不窮的人權問題熟視無睹，反而對香港事務指手畫腳、造謠抹黑，有何公信力可言，「歐方關心香港民主人權和法治狀況是假，干涉他國內政、搞政治操弄和表演是真」。