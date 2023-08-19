大陸海協會長張志軍：九二共識是定海神針

大陸海協會長張志軍19日表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，台獨分裂和外部干涉嚴重危及台海穩定，是兩岸和平發展的最大阻礙。事實證明，壯大兩岸同胞共同利益，推動創新交流和技術合作，需要和平穩定的兩岸關係，體現一個中國原則的九二共識，是確保台海和平穩定和兩岸關係和平發展的定海神針。

由同濟大學、福州大學與逢甲大學等兩岸學校共同主辦的第八屆海峽兩岸青少年創客大賽，19日在上海同濟大學舉行總決賽。

張志軍指出，站在兩岸關係前進方向和台灣未來道路選擇的關鍵當口，相信大家一定能明辨是非利害，做出堅定正確選擇，共同推動兩岸關係重回和平發展正確道路，共同維護兩岸和平統一光明前景。

頒獎典禮前，張志軍等人觀摩比賽作品，看到青少年創客從生活中汲取靈感，張志軍也化身體驗官，坐下來實際感受機器拍背的服務。

昆山是實驗小學創客指導老師王西雲表示，「自動拍背機」的靈感，是來是同學的爺爺奶奶常喊肩膀痠痛，所以做出一個上下交替的拍背機器，還貼心地幫老人加上一個音響和耳罩。

華東台商子女學校創客指導老師張笏稜提到，學校現在有專門開創客課後班，這次來參賽的同學最小是9歲，團隊每周一天花1個半小時集訓，同學要自己想題目與設計方案並完成執行。

逢甲大學副校長唐國豪表示，兩岸之間的互動與溝通，長期以來一直是兩岸關係不可或缺，一直很鼓勵同學，不是光是放眼世界，更要與最沒有語言文化隔閡的同學對話。

同濟大學黨委書記方守恩指出，欣喜地看到兩岸青少年，具有推動人類社會和思維發展的責任擔當，又有理論的創新意識、創客精神。「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海。」同濟大學願意和海峽兩岸的兄弟高校攜手，共同培養致力於民族復興的優秀創新創業人才。

該大賽自2016年以來已經連續舉辦8屆，共計3,000多名青少年參與。此次大賽總共有558名兩岸青少年，帶著107個項目參賽，其中有223名台灣的大學生和青少年創客到上海參加總決賽。

本屆大賽設開源創新、結構挑戰、建築數位未來、人工智慧、減塑行動和數字時代永續交通等六大賽道，有來自台灣的逢甲大學、中華大學、台灣大學、陽明交通大學、雲林科技大學等，和大陸的同濟大學、福州大學、清華大學、交通大學等青少年選手參賽。