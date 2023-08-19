歐盟報告控國安法侵蝕港澳民主自由 陸：停止干涉內政

歐盟18日分別發表2022年度「香港報告」和「澳門報告」，指在中國對國家安全日益重視下，香港與澳門的高度自治、民主原則和基本自由正在或可能遭到損害。對此，中國駐歐盟使團18日深夜發出聲明批報告罔顧事實、顛倒黑白，中方對此強烈不滿和堅決反對，駐歐使團並敦促歐方收起「教師爺」的作派，停止干涉中國內政。

環球網報導，香港議題上，中國駐歐盟使團稱，中國政府始終貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，「一國兩制」在香港的實踐取得歷史性成就、發生歷史性變革。並稱，國安法實施後，香港發展重回正軌，法治正義得到伸張，香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到更好保障，香港實現「由亂到治」並進入「由治及興」新階段。

中國駐歐盟使團批評，歐方不反思自身殖民的罪惡歷史，對自身層出不窮的人權問題熟視無睹，反而對香港事務指手畫腳、造謠抹黑，有何公信力可言，「歐方關心香港民主人權和法治狀況是假，干涉他國內政、搞政治操弄和表演是真」。

澳門議題上，中國駐歐盟使團表示，澳門回歸20多年來，「一國兩制」實踐取得舉世矚目的成就。澳門經濟快速發展，人均地區生產總值進入世界前列，澳門市民享有憲法和基本法賦予的廣泛權利和自由，「澳門歷史性發展成就不容抹黑，長期繁榮穩定大勢不可阻擋」。

中國駐歐盟使團正告歐方，香港和澳門事務是中國內政，任何外國無權干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預的決心堅定不移。

中國駐歐盟使團敦促歐方，擺正位置、認清形勢，收起「教師爺」的作派，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手港澳事務，立即停止干涉中國內政。