選前閉門熱議兩岸關係 兩岸學者聚焦和戰與民間交流

大陸國台辦旗下海研中心主辦的兩岸關係研討會17日至18日在四川省成都舉行並已落幕。但兩岸和戰是此次學者討論的聚焦重心。在其中一個分場小組討論中，兩岸學者一致共識，和平比戰爭好，避免兩岸關係滑落深淵是兩岸有識之士的共同責任。

由於在疫情期間，研討會只能以線上結合線下方式舉辦，今年研討會是首度全面實體舉行，並且因時值台灣大選前，閉門討論的環節更受到兩岸學者的高度重視。此次研討會的閉門會議在17日下午，共分為三組，每組專家約為32人左右，分別由不同的學者主持會議，時長為3.5小時。據了解，當中涉及兩岸關係的不少議題，主要是涵蓋軍事緊張、台灣大選與民間交流等。

18日上午的分組討論匯報當中，河南師範大學政治與公共管理學院教授王鶴亭表示，第一組討論具有幾項共識，包含眾人對當前局勢感到嚴峻，但對大局有信心；美國正把台灣推向火線；台灣人民要珍惜自己的每一票，和平比戰爭好，避免兩岸關係滑落深淵是兩岸有識之士的共同責任。

廈門大學台灣研究院副院長張文生則表示，第二組討論非常熱烈，結束以後仍意猶未盡，說明兩岸這種交流非常必要。討論議題涉及兩岸和戰、台灣青年兩岸觀、兩岸青年交流、台獨問題、兩岸經貿等。

至於第三組討論情況，廈門大學台灣研究院副院長季燁則提到討論氣氛活躍，分別涉及融合發展、台獨風險與道路抉擇等主題。對副總統賴清德過境美國，也進行熱烈討論，「兩岸專家普遍認為台獨是沒有前途的假議題」，而對於非綠勢力的整合，與會台灣學者分別站在三位非綠陣營要角的角度展開激烈討論。

參加其中一組閉門討論的學者告訴本報記者，該組討論當中，眾多兩岸學者皆認同目前兩岸民間交流並不正常的狀態；至於另一個組別，則有不少針對台灣選舉候選人的討論，不過據了解，在場台灣學者支持的候選人較為分歧，現場討論熱絡。

而參加另一組討論的人員則透露，有台灣學者提出反對大陸對台軍事威嚇的作法，認為這無益於兩岸關係，但是另外有大陸重要涉台人士發言強調，像是美國時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪問台灣，大陸的圍台軍演是不得不的作法，因為若是縱容，之後可能就是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）或是更重要的美國政要訪台。