賴清德過境美國後 共軍東部戰區今台灣周邊舉行軍演

共軍東部戰區官方微博19日發布消息指出，解放軍東部戰區19日將在台灣島周邊組織海空聯合戰備警巡和聯合演訓，以展現對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。雖然官方並未提及日前出訪友邦巴拉圭時，二度過境美國的副總統賴清德，但綜合中共中央台辦同日上午發表談話，就賴清德「過境竄美」表明嚴正立場，明顯是針對賴清德過境美國而來。

據共軍東部戰區官方微博消息，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，中國人民解放軍東部戰區，19日將位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅更嚴詞強調，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

據大陸官媒新華社報導，19日稍早，中共中央台辦發言人批評賴清德過境美國的所作所為，充分證明他是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

這位負責人並強調，中方願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

副總統賴清德結束7天6夜出訪行程，於18日返抵台灣，期間賴清德兩度過境美國紐約與舊金山，而中國大陸對此安排一直採取強硬態度並嚴厲抨擊。包含國台辦、大陸外交部皆數次表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，並強調，中方將採取有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。