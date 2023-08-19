中共中央台辦負責人：賴清德將台灣推向兵凶戰危的險境

據大陸《新華社》報導，中共中央台辦負責人今天上午發表談話，就賴清德「過境」竄美表明嚴正立場。談話中指責賴清德竄美賣台，騙取選票。其所作所為充分證明他是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

他並正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要低估中國政府及人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心與強大能力。

中共中央台辦負責人說，近日，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由“過境”竄訪美國。賴接受美國彭博社專訪，公然散佈“台獨”言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面。賴恬不知恥“倚美謀獨”。這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，我們予以強烈譴責。

他說，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，始終「倚美謀獨」挑釁，甘當美西方反華勢力遏華棋子，出賣民族利益。賴清德向來頑固堅持「台獨」立場，罔顧島內要和平、要發展、要交流、要合作主流民意，頻頻拋出「台獨」分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓譟加緊備戰。此次更是打著「過境」的幌子，竄美賣台，騙取選票。其所作所為充分證明，其人是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

最後這位負責人表示，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。我們正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。任何人任何勢力都不要低估中國政府、中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。