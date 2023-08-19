快訊

台北市南港天坑搶修完成 今中午12點全面通行

12星座的「山道猴子」？牡羊尬輸贏、雙子幹話王、這星座假高冷真嘴賤

籃球／林秉聖為合約風波致歉 強調非主動與攻城獅洽談

中共中央台辦負責人：賴清德將台灣推向兵凶戰危的險境

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
副總統賴清德13日過境美國時受到僑胞歡迎。 路透社
副總統賴清德13日過境美國時受到僑胞歡迎。 路透社

據大陸《新華社》報導，中共中央台辦負責人今天上午發表談話，就賴清德「過境」竄美表明嚴正立場。談話中指責賴清德竄美賣台，騙取選票。其所作所為充分證明他是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給台灣同胞帶來深重禍害。

他並正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要低估中國政府及人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心與強大能力。

中共中央台辦負責人說，近日，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由“過境”竄訪美國。賴接受美國彭博社專訪，公然散佈“台獨”言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面。賴恬不知恥“倚美謀獨”。這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，我們予以強烈譴責。

他說，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，始終「倚美謀獨」挑釁，甘當美西方反華勢力遏華棋子，出賣民族利益。賴清德向來頑固堅持「台獨」立場，罔顧島內要和平、要發展、要交流、要合作主流民意，頻頻拋出「台獨」分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓譟加緊備戰。此次更是打著「過境」的幌子，竄美賣台，騙取選票。其所作所為充分證明，其人是不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

最後這位負責人表示，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。我們正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。任何人任何勢力都不要低估中國政府、中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

台獨 賴清德

延伸閱讀

不再3缺1！總統參選人大集合 賴清德將出席還路於民大遊行

民調顯示最能處理國際外交 賴清德競辦：感謝肯定

賴清德過境美國 陸外交部重申：採有力措施捍衛主權

賴清德低調過境美國 「疑賴」或更「信賴」？

相關新聞

中共中央台辦負責人：賴清德將台灣推向兵凶戰危的險境

據大陸《新華社》報導，中共中央台辦負責人今天上午發表談話，就賴清德「過境」竄美表明嚴正立場。談話中指責賴清德竄美賣台，騙...

王毅與法外長通話：全面重啟中法各領域各層級交往

依據大陸外交部網站昨深夜訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨與法國外長科隆納通電話。王毅向科隆納表示，中方願同法方以...

王毅會丹麥外長：穩定台海最有效辦法即堅決反對台獨

依據大陸外交部昨晚訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨在北京同丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。會談後，雙方並共同發布《...

男色搶占直播熱搜！陸「她經濟」崛起 上億流量新藍海

大陸近來「男色行銷」崛起，調查顯示，靠著「鮮肉帥哥猛男」操作的確容易讓女性產生消費欲望！大陸飲料「望山楂」最近與龔琳娜合作新歌「龔琳辣」，一群身材精壯的肌肉猛男手拿望山楂，邊喝邊脫上衣，秀腹肌、胸肌、二頭肌。被「辣」得暈頭轉向的大陸網友們紛紛點讚，單單這話題就有破2億的播放量。

習近平將赴南非金磚峰會

大陸外交部發言人華春瑩昨天宣布，應南非共和國總統拉瑪佛沙邀請，中國國家主席習近平將於八月廿一日至廿四日出席在南非約翰尼斯...

再現戰狼外交！外媒揭密洪災真相 陸駐法使館怒批：在角落當鍵盤俠

中國駐法使館戰狼外交再現，這次對象是世界報駐上海特派勒普拉特，其報導指出中共為保大城而犧牲周邊鄉鎮，引發居民抗議。使館昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦