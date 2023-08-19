王毅會丹麥外長：穩定台海最有效辦法即堅決反對台獨

依據大陸外交部昨晚訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨在北京同丹麥外交大臣拉斯穆森舉行會談。會談後，雙方並共同發布《中華人民共和國政府和丹麥王國政府綠色聯合工作方案（2023 －2026）》。根據《中丹綠色聯合工作方案》，中丹將進一步鞏固深化兩國全面戰略夥伴關係框架下的雙邊合作。大陸外交部稱，《中丹綠色聯合工作方案》是中丹綠色合作的新嘗試，標誌著兩國務實合作提升至新的水平，進一步豐富了中丹全面戰略夥伴關係內涵。

王毅在與拉斯穆森會談時，就台灣問題闡述了中方立場，強調維護台海穩定最有效、最直接的辦法就是堅決反對和制止「台獨」。拉斯穆森重申，丹麥堅持一個中國政策。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方立場一以貫之，始終致力於勸和促談。希望通過各方努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

王毅表示，在兩國元首共同引領下，中丹各領域合作取得豐碩成果。中丹關係健康穩定發展為兩國合作注入了確定性，為國際形勢提供了穩定性。雙方始終堅持相互尊重、平等相待；堅持互利共贏、務實合作；堅持增進往來、加強溝通；堅持共同應對全球挑戰，維護世界和平與發展。

他表示，中國經濟社會發展已開啟新征程，正集中精力推進中國式現代化，將進一步擴大對外開放，加快構建新發展格局，推動高質量發展。中國的新發展將為世界發展提供新動力，為包括丹麥在內的各國提供新機遇。

王毅說，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐洲堅持戰略自主、在國際上發揮更大作用。我們應正確看待交往合作中產生的各種問題，不發展是最大的不安全，不合作是最大的風險。要通過合作弱化風險，通過利益融合消除風險。

拉斯穆森則表示，丹中關係歷史悠久，雙方是緊密的伙伴，丹方致力於加強對華合作。就綠色聯合工作方案達成共識是丹中關係新的里程碑，將為兩國合作搭建新的平台。丹麥企業重視和看好中國市場，期待來華投資興業，很高興看到中國就吸引外資出台24條新舉措，期待有關舉措促進雙方經貿合作。丹方支持多邊主義和經濟全球化，支持歐中合作，這有利於彼此發展。