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習近平將赴南非金磚峰會

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩昨天宣布，應南非共和國總統拉瑪佛沙邀請，中國國家主席習近平將於八月廿一日至廿四日出席在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤並對南非進行國事訪問。在南非期間，習近平還將同拉瑪佛沙共同主持「中非領導人對話會」。

這次金磚峰會，探討金磚共同貨幣以及擴大成員是最受矚目的兩個議程，其中擴員將是較容易達到的目標，做為金磚國家擁有最大資源、力量與話語權的成員國，習近平出席峰會將主導這兩個議程。

由於南非也廣泛邀請非洲國家出席此次峰會，因此華春瑩宣布的議程中，還包括習近平與拉瑪佛沙共同主持中非領導人對話會。

這將是中國與非洲國家之間再次增進彼此互動與密切關係的一次重要契機。

南非 習近平 華春瑩

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