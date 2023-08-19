聽新聞
test
0:00 / 0:00
習近平將赴南非金磚峰會
大陸外交部發言人華春瑩昨天宣布，應南非共和國總統拉瑪佛沙邀請，中國國家主席習近平將於八月廿一日至廿四日出席在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤並對南非進行國事訪問。在南非期間，習近平還將同拉瑪佛沙共同主持「中非領導人對話會」。
這次金磚峰會，探討金磚共同貨幣以及擴大成員是最受矚目的兩個議程，其中擴員將是較容易達到的目標，做為金磚國家擁有最大資源、力量與話語權的成員國，習近平出席峰會將主導這兩個議程。
由於南非也廣泛邀請非洲國家出席此次峰會，因此華春瑩宣布的議程中，還包括習近平與拉瑪佛沙共同主持中非領導人對話會。
這將是中國與非洲國家之間再次增進彼此互動與密切關係的一次重要契機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言