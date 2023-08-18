耿爽：烏克蘭恢復和平需要的是對話談判

對於俄烏戰事，中國常駐聯合國副代表耿爽於當地時間17日，在聯合國安理會審議向烏克蘭提供武器問題時說，在烏克蘭恢復和平需要的是對話談判。

據中新社，耿爽表示，安理會已多次審議向烏克蘭提供武器問題，中方也多次闡述立場主張，特別就不斷向戰場投放武器的嚴重後果表達憂慮和不安。當前，大量武器裝備仍在持續流入戰場，外溢影響不斷擴大，讓停火止戰的希望更加渺茫。

耿爽強調，「恢復和平需要的是對話談判。」他說，一段時間以來，越來越多的國家發出理性聲音，提出和平倡議。

耿爽說，中方期待有關方面積極回應國際社會呼聲，保持冷靜克制，避免加劇緊張，加強接觸，凝聚共識，為危機的最終解決逐步創造條件。

耿爽最後重申中方立場，他表示，中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終積極勸和促談。中方將繼續在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，加強與各方對話交流，為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用。