只為蹭流量牟利！仇視黑人言論泛濫 人權組織批評中國政府不作為

今年7月，馬拉威判處一名在那裡生活的中國人12個月監禁，原因是他以極低的價格雇傭當地小孩拍攝影片牟利，其中也涉及種族歧視的內容。一年前，在一則非洲小孩用中文重覆「我是黑鬼、智商低」的影片線索下，BBC記者找到這名中國人，並採訪了曾被他拍攝的當地孩子及其家長。涉事的中國男子則否認曾制作具有貶損性的影片。

人權觀察組織最新的報告稱，中國互聯網上針對海內外黑人的種族歧視內容近年來日益常見，網友創作這些內容的目的通常是為了博取流量並從中獲利。

「中國政府喜歡吹噓中國與非洲在反殖民方面團結一致，卻對中國互聯網上充斥的仇視黑人言論置之不理，」人權觀察中國部高級研究員王亞秋說。

報告稱，在非洲的中國網紅慣用的影片形式是將非洲人描繪成貧困、依賴，中國人則是樂善好施的財主，給非洲人帶來工作、住屋、食物和金錢。

另一種常見的種族歧視內容是詆毀跨種族戀情。黑人跟中國人結婚被說成是「玷污」及威脅中國人的血統純淨。黑人男性及中國女性的戀情特別容易遭到醜化。

除此以外，有些網友要求中國當局禁止黑人成為中國永久居民，或者禁止黑人與中國人結婚。有些人還在網上貼文中利用美國常見的種族主義標志和語言來攻擊黑人。甚至有人號召殺死黑人。

德國之聲在微博上搜索「非洲」，其中一則「網傳中國各市非洲黑人數量排行」的貼文下面，即可看到不少具有明確種族歧視、暴力甚至反人類傾向的評論。

社交平台監管不力

人權觀察組織的報告指出，曾於6月致函微博、嗶哩嗶哩、快手和小紅書，訊問他們對於平台出現仇視黑人的種族歧視言論有何對策，均未獲答覆。抖音母公司字節跳動移除了一支被人權觀察指出的影片，但對其它幾支包含對黑人小孩不當描述的影片未作處置。抖音表示，該平台靠「人工與技術的結合」執行審核規範，「平均每天對300則以上的影片和留言採取行動，包括涉及黑人的違規內容」。

去年BBC記者曝光馬拉威中國男子事件後，為回應國際抗議聲浪，中國政府表示「譴責任何形式的種族歧視」，並承諾要打擊「網上非法行為」。在中國駐馬拉威大使館去年6月的譴責聲明下，有曾在中國生活的非洲人留言，批評中國對微博平台上侮辱黑人的言論未作監管。

人權觀察報告中引述南非威特沃特斯蘭德大學（University of Witwatersrand）的一項研究，稱中國社交媒體平台回應BBC揭發的方式是僵化、武斷和不透明的。它們屏蔽所有含有「非洲」一詞的搜索要求，連教學影片也不例外。

種族歧視消息不斷 平權議題討論甚少

一段時間以來，有關中國存在種族歧視的消息不斷傳出。2019年，山東大學將中外學生組成「學伴」的制度引來網絡上兼具性別歧視和種族歧視的大量攻擊。中國央視春晚則在2018年出現中國女演員「塗黑臉」的一段宣揚中國政府金援非洲的短劇。2021年央視春晚的一段「非洲歌舞」也再次出現化裝成黑皮膚的中國舞者。

疫情期間，2020年春，廣州市在數名奈及利亞人新冠檢測呈陽性後，下令隔離市內全部非裔群體，對之檢測，不少人因此被趕出住家和旅店，流落街頭，引起嘩然。

人權觀察報告認為，中國政府應根據具體情況，透過平權或非懲罰措施來應對網路仇恨言論。可行方式包括公共教育、提倡寬容理念、公開駁斥不實煽動信息以及加強治安以保護受威脅人士。有分析認為，在中國有關種族主義的討論甚少。

此外，「中國各大社交媒體平台沒有依據自己制定的規範處理普遍存在的種族歧視內容」，王亞秋說。「中國當局應當停止助長這種有害環境。」

（綜合報導）

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