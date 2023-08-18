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中俄海上聯合巡航持續中 11艦艇駛入東海日方關切

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中俄海軍艦艇17日首度同時穿越宮古海峽。圖為共軍的艦艇。(取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
中俄海軍艦艇17日首度同時穿越宮古海峽。圖為共軍的艦艇。(取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

共軍與俄軍上月28日展開第3次海上聯合巡航後，目前仍持續在太平洋海域航行。據日本防衛省統合幕僚監部最新發布，這11艘艦艇17日穿越沖繩和宮古島之間宮古海峽後北上，從太平洋駛向東海，日方指出，這是中俄艦艇首次同時穿越宮古海峽，且對日方採取示威意圖明顯，已向兩國表達嚴正關切。

日本共同社報導，中俄11艘艦艇15日上午9點前後在日本最南端的沖之鳥島東北約280公里處航行，16日在沖繩縣沖大東島以南約50公里處向西前進，17日向東海移動。

防衛省指出，中俄兩國在日本周邊反覆採取聯合行動，經分析認為「對日方採取示威行動的意圖明確」，已通過外交渠道對兩國提出交涉，從安保角度嚴重關切。

根據日本防衛省通報資料，11艘艦船包含共6艘以及俄軍5艘。其中共軍派出的艦艇分別為052D型飛彈驅逐艦貴陽號、齊齊哈爾號；054A型飛彈護衛艦棗莊號、日照號；903A型綜合補給艦太湖號；815型電子偵察艦開陽星號。

值得注意的是，上月底中俄聯合艦隊穿越北海道與薩哈林之間的宗谷海峽時，日本防衛省偵查到的艦艇不包含開陽星號，意即在8月上旬期間，開陽星號才加入本次兩國聯合巡航編隊。

另外，香港信報報導，俄羅斯國防部發表聲明指，中俄海軍艦艇一直在太平洋聯合巡邏，目前正在東海海域執行任務，並稱自巡邏開始以來已航行了6,400多海里。

日本 飛彈 沖繩

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