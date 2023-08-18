安理會審議朝鮮人權局勢 陸代表耿爽批濫權

應美國等國要求，聯合國安理會17日召開朝鮮人權問題公開會，會上指責了北韓對其民眾實施「殘暴」和「難以想像」的侵犯人權行為，以及在發展彈道武器與核武器的野心。不過，中國常駐聯合國副代表耿爽未就此進行評論，而是針對中方反對安理會審議朝鮮人權局勢表達明確立場，質疑此舉濫用了安理會權力。

法廣報導，這次會議由美國、阿爾巴尼亞和日本等國要求召開，美國駐聯合國大使湯瑪斯葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）指控，北韓領導人金正恩對社會的極權和鎮壓已達全面控制，並稱北韓大規模剝奪人權和人民的基本自由，為該政權提供發展非法武器計畫的資源，同時北韓也發展大規模殺傷性武器和彈道導彈。

不過中方代表耿爽認為此次會議只會加劇對抗和對立，他還表示，依據「聯合國憲章」，安理會的首要職責是維護國際和平與安全，不是處理人權問題，並稱「朝鮮人權局勢並未對國際和平與安全構成威脅」。

中國新聞網報導，耿爽在會上表示，在朝鮮半島對立加劇、局勢升溫時刻，安理會應為重啟對話、緩和緊張發揮建設性作用，「審議朝鮮人權不僅無助於緩和局勢，而且會激化矛盾，是不負責任、不具建設性、濫用安理會權力的舉動」。

耿爽批評，半島問題本質上是政治安全問題，企圖藉由炒作人權問題轉移視線、推卸責任、施加壓力，對於解決半島問題有害無益。他還說，如果有關國家真的關心地區和平穩定、關心朝鮮人民福祉，就應拿出切實行動和具體方案，推動增進互信、推動重啟對話，支持調整有關對朝制裁措施特別是民生領域規定，且應立即取消加劇朝鮮人道形勢惡化的單邊強制措施，以回應朝方合理關切，為重啟對話付出努力、創造條件。

耿爽並重申，中方始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。中方願繼續為推動半島問題的政治解決、實現東北亞的長治久安發揮建設性作用。

據報導，自2017年以來，安理會在朝鮮問題上存在嚴重分歧。去年5月，中國大陸和俄羅斯否決了一項新制裁的決議，期間北韓雖多次發射導彈，但安理會再沒有通過任何與朝鮮半島有關的決議或聲明。