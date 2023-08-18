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安理會審議朝鮮人權局勢 陸代表耿爽批濫權

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國安理會朝鮮人權問題公開會上表示，這次審議對解決半島問題有害無益。（取自大陸外交部網站）
中國常駐聯合國副代表耿爽在聯合國安理會朝鮮人權問題公開會上表示，這次審議對解決半島問題有害無益。（取自大陸外交部網站）

應美國等國要求，聯合國安理會17日召開朝鮮人權問題公開會，會上指責了北韓對其民眾實施「殘暴」和「難以想像」的侵犯人權行為，以及在發展彈道武器與核武器的野心。不過，中國常駐聯合國副代表耿爽未就此進行評論，而是針對中方反對安理會審議朝鮮人權局勢表達明確立場，質疑此舉濫用了安理會權力。

法廣報導，這次會議由美國、阿爾巴尼亞和日本等國要求召開，美國駐聯合國大使湯瑪斯葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）指控，北韓領導人金正恩對社會的極權和鎮壓已達全面控制，並稱北韓大規模剝奪人權和人民的基本自由，為該政權提供發展非法武器計畫的資源，同時北韓也發展大規模殺傷性武器和彈道導彈。

不過中方代表耿爽認為此次會議只會加劇對抗和對立，他還表示，依據「聯合國憲章」，安理會的首要職責是維護國際和平與安全，不是處理人權問題，並稱「朝鮮人權局勢並未對國際和平與安全構成威脅」。

中國新聞網報導，耿爽在會上表示，在朝鮮半島對立加劇、局勢升溫時刻，安理會應為重啟對話、緩和緊張發揮建設性作用，「審議朝鮮人權不僅無助於緩和局勢，而且會激化矛盾，是不負責任、不具建設性、濫用安理會權力的舉動」。

耿爽批評，半島問題本質上是政治安全問題，企圖藉由炒作人權問題轉移視線、推卸責任、施加壓力，對於解決半島問題有害無益。他還說，如果有關國家真的關心地區和平穩定、關心朝鮮人民福祉，就應拿出切實行動和具體方案，推動增進互信、推動重啟對話，支持調整有關對朝制裁措施特別是民生領域規定，且應立即取消加劇朝鮮人道形勢惡化的單邊強制措施，以回應朝方合理關切，為重啟對話付出努力、創造條件。

耿爽並重申，中方始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。中方願繼續為推動半島問題的政治解決、實現東北亞的長治久安發揮建設性作用。

據報導，自2017年以來，安理會在朝鮮問題上存在嚴重分歧。去年5月，中國大陸和俄羅斯否決了一項新制裁的決議，期間北韓雖多次發射導彈，但安理會再沒有通過任何與朝鮮半島有關的決議或聲明。

人權 安理會 北韓

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