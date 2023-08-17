陸續開放但遊客呢？關係惡化、疫情PTSD 中國出入境旅遊低迷

中國文旅部如前宣布第三批恢復團體旅遊的國家名單，美國、英國、日本、韓國、澳洲、德國等70多個國家都在名單上，加上今年1月和3月陸續開放團隊旅遊的國家，迄今中國開放團隊旅遊的數量已達到138國。

不過，據路透社數字，截至7月，國際往返中國的航班數量僅恢復到2019年水平的53%。目前北京等地的熱門景點、街道和地鐵雖然比平時擁擠，但外國遊客卻不多。

即便新冠疫情已經過去，人們對中國嚴苛的防疫政策的記憶猶在，疫情期間產生的互不信任及謹慎心理猶在。而簽證不易、航班不足、特殊的數位支付系統及語言障礙也限制了中國對北美和歐洲等地遊客的吸引力。隨著中國與其他國家的關係惡化，美國、澳洲等也曾警告公民，中國當局會以所謂國家安全為理由任意拘留外國人士。

對台灣、加拿大等均未開放團體旅遊

值得關注的是，中國宣布的第三批團體旅遊名單中仍未見台灣。台灣總統府及行政院日前表示，願意在對等情況下，兩岸同步恢復觀光旅遊，並且可以由恢復從第三地赴台觀光的陸客優先開始實施。

綜合台灣媒體報導，台灣交通部長王國材周四宣布，近日將開放住在中國大陸以外地區且未拿到當地居留的中國籍民眾，約8、9萬人赴台灣觀光，期盼中國能有善意回應；相關開放方案涉及的簽證等議題正持續進行討論中。

同樣未在開放團體旅遊的名單中的還有加拿大。據法新社周三報導，中國駐渥太華使館在一份聲明中表示，加拿大被排除在名單之外，原因是加方一再炒作所謂的「中國干預」。聲明稱，反亞裔的歧視言論在加拿大明顯增加，中國政府高度重視保護海外中國公民的安全和合法權益，希望他們能在安全友好的環境中旅遊。

中加關係此前因為孟晚舟事件陷入低谷，今年更因中國被指干預加拿大選舉而跌至新低。中國遭指控干預加拿大選舉並企圖恐嚇國會議員，兩國因此發生嚴重摩擦，甚至在今年五月互相驅逐外交官。

出境遊亦低迷

國際航班少、西方國家積壓的中國旅客簽證發放緩慢，以及中國國內經濟處境困難，許多中國人不敢大肆消費等原因也導致中國人更傾向在國內旅遊，而不是出國旅遊。

彭博社引述龍途國際4月的一項調查，中國遊客不願意出國旅行的主要原因是擔心其他國家治安問題，也擔憂受到不友好的對待。調查中還提到幾項令中國遊客裹足不前的問題，包括健康問題、難以取得簽證等旅行文件、高昂的費用等等。

美國三大航空將增加中國航班

在美國運輸部上周宣布美中將批准每周往返兩國的客運航班數量增加一倍後，航空公司正紛紛重返跨太平洋市場。

本周，美國三大航空達美航空、美國航空集團和美國聯合航空宣布將增加每周飛往中國的航班班次，以迎合亞太地區強勁的旅遊需求。

美國聯合航空宣布，將於今年10月起回復舊金山至上海的每日航班，11月起恢復舊金山至北京每日航班。達美航空則表示，每周將提供10趟從西雅圖和底特律飛往上海浦東國際機場的航班。

在達美航空和聯合航空披露未來幾個月將新設和擴大美中航線後，美國航空集團周三告訴彭博社，明年初將增加達拉斯和上海之間每周三班的航班。

但彭博社指，儘管國際航班增加也不會導致遊客突然激增，更不會讓遊客數量很快便接近疫情的水平。在新冠疫情爆發前，中國每年平均接待1.36億人次的遊客。

（路透社、法新社、彭博社）

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