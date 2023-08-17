陸外交部批福島核污染水洩漏 稱加劇國際社會擔憂

日前NHK報導稱，東京電力公司近日發布調查結果，證實福島第一核電站儲存的核污染水發生洩漏，原因是用於輸送核污染水的軟管破裂。大陸外交部發言人汪文斌17日在例行記者會上表示，這加劇了國際社會對日本東京電力公司管理無能、日本政府監管無效的擔憂。

據中新社，汪文斌在17日的例行記者會，對該議題作出回應。他說，日本福島核污染水排海計劃的正當性、安全性一直受到國際社會質疑。福島核電站儲存的核污染水再次發生洩漏，加劇了國際社會對日本東京電力公司管理無能、日本政府監管無效的擔憂。

汪文斌表示，福島民眾多次指出，自福島核事故發生以來，東京電力公司的善後處理工作漏洞百出，曾多次被曝出存在隱瞞、篡改數據，其處置核污染水的能力令人懷疑。東京電力公司能否從始至終都安全、負責地處置福島核污染水？能否確保長達30年的排放管理不犯錯、不失誤？能否確保淨化裝置的長期有效性和可靠性？能否按嚴格規范進行核污染水取樣、監測活動？對於這些問題，國際社會不得不打一個大大的問號。

他重申，中方再次敦促日方正視國際社會和國內民眾合理關切，停止強推排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，切實以負責任方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督。