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為期五天 陸明起南海射擊演習禁止駛入

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
解放軍演習再一波 ，中國海事局網站公告，將於南海部分海域進行射擊演習。（示意圖。取自新華網）
解放軍演習再一波 ，中國海事局網站公告，將於南海部分海域進行射擊演習。（示意圖。取自新華網）

據中國海事局網站，廣東海事局發布航行警告，8月18日至22日每天6時至22時，在南海部分海域進行射擊演習，禁止駛入。​​​

近期，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅出訪東南亞，訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨。在中菲兩國因仁愛島礁爆發爭議的背景下，王毅於出訪期間對南海情勢表達看法，點名美國唯恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗等。

王毅還強調，願意與東協各國一同加快推進《南海行為準則》磋商，中國大陸和東協國家完全有能力及智慧維護南海和平穩定。

而後，王毅16日在昆明會見赴華參加中國—南亞博覽會的越南副總理陳流光時，也重申要反對域外勢力挑撥干涉，維護南海地區和平穩定。

不過值得注意的是，綜合美國軍事網站《動力》（The Drive）網報導，以及美聯社分析衛星影像後發現，中國大陸疑似在南海的西沙群島中建島上，興建一條簡便飛機跑道，建設時間應在本月初。由於該島位於西沙南部，靠近越南，且越南也聲稱對其擁有主權，中方建設飛機跑道被認為具有重大意義。

南海 王毅 越南

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