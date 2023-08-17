陸委會擴辦「eye台灣win兩岸」短片徵選　邀各界參與

陸委會17日表示，「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽，今年將擴大辦理第6屆，除延續歷屆兩岸及台港澳的交流故事之外，今年特別加邀其他新住民一起來紀錄在台灣生活的動人故事，期望能藉著競賽活動讓各界看到台灣社會多元文化共融的自由精神。

陸委會指出，不論是在地的台灣人、陸港澳籍人士或配偶、在台的陸生或港澳生，以及所有遠渡重洋來到這片土地的新住民朋友們，都歡迎拿起鏡頭發揮巧思及創意，用影像訴說在台灣的生活體驗、交流互動的點滴故事。讓各界看到兩岸及台港澳人民的真誠互動，以及所有新住民在台灣新故鄉的「心」生活。

陸委會表示，本屆活動總獎金共新台幣84萬元，首獎獎金高達20萬元，徵件期間自7月26日起至9月27日止。另為讓民眾更有參與感，本屆新增「網路人氣獎」，投票期間自8月16日至10月11日，歡迎民眾相招投票給喜愛的短片作品衝人氣。詳細活動辦法請參閱第6屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽活動官網（https://storyintaiwan.cwg.tw/2023）。