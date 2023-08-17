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擬開放第三地陸客來台 王國材：預計8至9萬人適用

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長陳建仁日前表示，將優先開放「旅居中國大陸以外地區的陸客」來台觀光，近期將公佈方案。交通部長王國材今在行政院會上表示，正討論哪些條件符合，過程應很快，預計每年約有8至9萬人受惠。記者屈彥辰／攝影
行政院長陳建仁日前表示，將優先開放「旅居中國大陸以外地區的陸客」來台觀光，近期將公佈方案。交通部長王國材今在行政院會上表示，正討論哪些條件符合，過程應很快，預計每年約有8至9萬人受惠。記者屈彥辰／攝影

行政院長陳建仁日前表示，將優先開放「旅居中國大陸以外地區的陸客」來台觀光，近期將公佈方案。交通部長王國材今在行政院會上表示，正討論哪些條件符合，過程應很快，預計每年約有8至9萬人適用。

王國材說，第三地即有中國大陸籍住在中國大陸以外地區且無該國居留權的人，一年約有8到9萬人，目前會先開放這部分，目的就是釋出善意，希望中國大陸對於團客來到台灣旅遊有些相對應開放。

王國材指出，這部分一直在討論，包含這些陸客來台的方式，如何拿到外館以及移民署簽證等等，看哪些人的條件符合，過程應該很快。

對於觀光小兩會（台旅會、大陸海旅會）遲無進展，王國材表示，觀光局具高度善意希望能夠談，但目前確實沒辦法談。我方對於兩岸觀光開放一直是抱持樂觀其成的態度，目前期望先從第三地陸客開放來台觀光開始，進而獲得中國大陸的善意回應。

王國材 陸客

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