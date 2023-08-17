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香港近半夫妻未生育

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港出生率不斷下降，圖為市民於添馬公園休閒拍照。中通社資料照片
香港出生率不斷下降，圖為市民於添馬公園休閒拍照。中通社資料照片

香港家計會公布五年一度的調查顯示，香港夫婦平均子女數目由五年前的一點三跌至零點九，創歷史新低。沒有生育的夫婦比率，則創百分之四十三點二的新高。

家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝說，預料香港未來生育率會維持在低水平，甚至仍會繼續下跌。家計會的數據顯示香港生育走低，但港府統計處周二公布的年中數據卻稱，香港人口臨時數字為七四九點八一萬人，較去年同期上升百分之二點一，扭轉過去三年跌勢。但香港輿論認為，官方數字和判斷，與港人對過去三年移民潮的觀感有別。

香港明報社論指出，港人移民潮二○二○年開始，一般估計有超過廿萬人離港，全港總人口連續三年向下。港府統計處年初公布的資料，去年底香港人口臨時數字約為七三三點三二萬，現在港府統計處將去年底人口數字修訂為七四七萬，大幅上調了十多萬，與公眾認知有出入。

香港政府統計處解釋，疫情防控措施去年下半年逐步放寬，不少留在外地的港人回流，同時亦有大陸和海外人士透過各項計劃移入香港，以致今年上半年錄得十七點四萬人淨移入。

香港 生育

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